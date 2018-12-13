Предложен новый способ борьбы с облысением

Специалисты из Гарвардского университета представили необычный метод, позволяющий стимулировать рост волос. По мнению учёных, добиться этого помогают мышцы, участвующие в появлении так называемой гусиной кожи.

«Гусиной кожей» называют пупырышки, появляющиеся у основания мелкого волосяного покрова на коже человека, когда ему холодно или он испытывает не или иные яркие эмоции. Соответствующий рефлекс возникает, когда сигналы от спинного мозга приводят к сокращению гладкой мускулатуры волосяных фолликулов. Волоски при этом приподнимаются, из-за чего гусиную кожу в русскоязычной среде порой описывают словами «волосы дыбом встали» или «мурашки по коже побежали».

Подобная реакция присуща не только людям, но и многим другим млекопитающим. У многих животных он даже имеет своего рода «практическое» применение — кошки, у которых шерсть встаёт дыбом, начинают визуально казаться больше, а у дикобразы способны поднимать колючки (представляющие собой видоизменённые волосы) в случае, если оказываются в опасности. Для человека пиломоторный рефлекс, приводящий к возникновению «гусиной кожи», потерял практический смысл, однако, как порой бывает в процессе эволюции, не исчез до сих пор. Более того, у людей, в отличие от многих других живых существ, организм реагирует подобным образом не только на опасность, но и на другие эмоции, в том числе положительные — например, захватывающую воображение музыку.

Специалисты вырастили генетически модифицированных мышей, у которых не вырастали мышцы под названием arrector pili, при сжатии которых волосы становятся дыбом. Как оказалось, волосы у таких мышей росли хуже, чем у обычных. По мнению специалистов, аналогичный механизм может стоять за многими случаями облысения, в особенности у мужчин.

По мнению специалистов, если их предположение подтвердится, это позволит разработать новые эффективные методики борьбы с облысением.