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Мифы о восстановлении зрения 

Рамблер 8 часов назад
О зрении ходит масса слухов. Люди, у которых есть проблемы с глазами, до сих пор верят в мифы, родившиеся несколько десятилетий назад, хотя давно пора от них отказаться.
Миф 1. Упражнения помогают восстановить зрение. На самом деле гимнастика для глаз способствует некоторому улучшению состояния глаз, но не помогает восстановить зрение. С помощью упражнений можно избавиться от сухости глаз и усталости, они являются хорошей профилактикой проблем. Но для лечения упражнения не подходят.
Миф 2. Очки ухудшают ситуацию. Люди, которые распространяют этот миф, говорят, что в очках глаза совсем перестают работать, что ведёт к усугублению проблем. Если же отказаться от очков, то зрение улучшится за счёт активной работы глаз. В реальности чрезмерно напрягая глаза из-за отсутствия очков человек делает себе хуже, поскольку заболевания в такой ситуации прогрессирует гораздо быстрее.
Миф 3. Морковь избавит от проблем. В моркови действительно содержится бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Недостаток витамина А является одной из причин возникновения офтальмологических заболеваний. Но постоянное употребление моркови в больших количествах приведёт к возникновению иных проблем, например, пожелтению кожи.
Ролик расскажет ещё о 3 мифах, связанных со зрением.
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