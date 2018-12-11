Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы основные симптомы «тихого инсульта» 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в сфере медицины обозначили основные признаки «тихого инсульта». Данные симптомы названы в публикации, которая некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.
Согласно статистике, инсульт входит в число болезней, которые чаще других приводят к внезапной смерти. Значительная часть летальных случаев приходится на «тихую» форму данного недуга.
Сайт health-post.ru отмечает, что к основным признакам инсульта, который не имеет острого течения, относятся следующие.
  1. Колющая мышечная боль одной части тела
  2. Беспричинное нарушение дыхания
  3. Нарушение координации движения
  4. Проблемы со зрением
  5. Внезапная резкая головная боль
  6. Искажение черт лица
  7. Постоянная усталость и сонливость
  8. Повышенная потливость тела
  9. Мышечная слабость
  10. Нарушение терморегуляции от резкого холода до сильного жара
Аргументы Недели: последние новости
Врачи рассказали, как избежать простуды в холода Ученые назвали способ избавиться от жира на животе Онкологи назвали продукты, которые могут вызвать рак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт новый способ продления жизни7
Ученые рассказали о «заразности» рака163
8 сигналов глаз о проблемах со здоровьем
Найден способ избавиться от толстого живота14
Учёные: риск шизофрении зависит от месяца рождения1
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
04:33
Любопытные факты о работе мозга
Наука
10:13
Почему много сидеть вредно
ЗОЖ
14:34
Что означают прыщи
Народная медицина
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение