Названы основные симптомы «тихого инсульта» 

Специалисты в сфере медицины обозначили основные признаки «тихого инсульта». Данные симптомы названы в публикации, которая некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.
Согласно статистике, инсульт входит в число болезней, которые чаще других приводят к внезапной смерти. Значительная часть летальных случаев приходится на «тихую» форму данного недуга.
Сайт health-post.ru отмечает, что к основным признакам инсульта, который не имеет острого течения, относятся следующие.
- Колющая мышечная боль одной части тела
- Беспричинное нарушение дыхания
- Нарушение координации движения
- Проблемы со зрением
- Внезапная резкая головная боль
- Искажение черт лица
- Постоянная усталость и сонливость
- Повышенная потливость тела
- Мышечная слабость
- Нарушение терморегуляции от резкого холода до сильного жара