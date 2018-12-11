Названы основные симптомы «тихого инсульта»

Специалисты в сфере медицины обозначили основные признаки «тихого инсульта». Данные симптомы названы в публикации, которая некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.

Согласно статистике, инсульт входит в число болезней, которые чаще других приводят к внезапной смерти. Значительная часть летальных случаев приходится на «тихую» форму данного недуга.