5 ошибок при лечении ангины

Врач-отоларинголог рассказал, как избежать осложнений от заболевания.

Ошибка №1

Зачастую мы думаем: ну, что такого: горло болит, температура небольшая, но я же не умираю, — и спокойно идем на работу. Этим мы оказываем очень дурную услугу коллегам, поскольку ангина — острое инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Не исключено, что через несколько дней с ангиной уже сляжет половина отдела.

Ошибка №2

Здоровье коллег — их проблемы, но, чтобы не получить осложнения, вам надо соблюдать строгий постельный режим. Организму нужны силы, чтобы противостоять бактериям, а не тратить их на написание отчета. Микробы начинают активно размножаться, им уже не хватает места на поверхности миндалин, поэтому с током крови они опускаются ниже. Это грозит заболеваниями сердца, почек и суставов.

Ошибка №3

В случае, если вам повезет, и вы обойдетесь без осложнений, знайте, перенесенная на ногах ангина легко переходит в хроническую форму. Тогда при малейшей возможности вы будете снова болеть, и каждый раз сильнее.

Ошибка №4

Ангина лечится антибиотиками, и только — это всегда бактериальная инфекция. Поэтому глупо отказываться от препаратов. Назначить таблетки и определить, сколько времени нужно их принимать, может только врач. Поэтому если вы почувствовали себя получше, это не повод перестать пить лекарства.

Ошибка №5

А вот всякие народные способы лечения бесполезны и даже вредны. Например, шерстяной шарф только увеличивает приток крови к органу, а значит, и отек. Вдыхание пара может вообще привести к удушью. Мед и варенье — отличная питательная среда для бактерий. Любая еда, которая может раздражать воспаленную слизистую оболочку горла: чай с лимоном, клюквенный морс, то есть все кислое и едкое — противопоказаны.