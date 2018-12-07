Как распознать инсульт?

Слышала по телевизору, что очень важно вовремя распознать инсульт. Ведь это заболевание, которое во многих случаях приводит к смерти и инвалидности. Подскажите основные симптомы этого заболевания.

Отвечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Красноярского края по лечению больных с цереброваскулярными болезнями Наталья Хало:

— Инсульт — это внезапное состояние, которое проявляется нарушением функций той или иной половины тела. Неврологическая симптоматика зависит от того, какой сосудистый бассейн поражён. Могут возникнуть нарушения речи, слабость в конечностях, сильная головная боль, нарушение зрения. В большинстве случаев распознать инсульт не очень сложно. Элементарные вещи — попросить человека улыбнуться и увидеть асимметрию лица, спросить имя и фамилию или просто вступить с ним в контакт и понять, что есть речевые нарушения, попросить поднять вперёд две руки и увидеть слабость или вообще невозможность поднять одну руку. Этих симптомов вполне достаточно. Также у человека может быть сильная головная боль, тошнота, рвота. Не нужно давать ему никаких таблеток, единственное, что можно сделать, — уложить его на бок. Очень важно сразу же вызвать скорую! От того, как быстро ему окажут профессиональную помощь, зависит дальнейший исход болезни.