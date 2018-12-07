Без матки ухудшается память

Существует представление о том, что матка нужна исключительно как вместилище плода, и всё остальное время, пребывая пустой, «бездельничает». Ученые решили проверить, так ли уж верно представление о неработающей матке. Как они пишут в своей статье, на сегодняшний день есть сведения о том, что матка иннервирована центральной и периферической нервными системами и содержит рецепторы гонадотропина и стероидных гормонов даже и не во время беременности.

Для эксперимента выбрали крыс, репродуктивная система которых, по словам авторов, достаточно похожа на человеческую. Крыс разделили на четыре группы — одним удалили матку, другим яичники, у третьих вырезали и то и другое, а животным из четвертой просто разрезали брюшную полость и зашили обратно, ничего не трогая.

Через 6 недель после операции крыс стали проверять с помощью испытаний, которые должны были показать уровень их когнитивных навыков. Интересно, что в первых испытаниях крысы, которым удалили яичники или и яичники и матку, показывали результаты лучшие, чем те, у которых ничего не удаляли. Например, они делали меньше ошибок, когда искали еду в лабиринте.

Однако через 12 дней показатели крыс, переживших репродуктивных органов, ухудшились. К концу испытаний хуже всего работала кратковременная память у крыс, которым удалили матку, оставив яичники.

Анализы биохимии показали, что у крыс без яичников или матки выросло содержание гормонов, которые связаны с размножением, и при этом синтезируются в гипофизе. По мнению ученых, мозг, яичники и матка создают сложную систему взаимодействий, и удаление одного из элементов рушит эту систему, влияя на средства, которыми она была связана — гормоны и нейромедиаторы, на центральную и периферическую системы. Как именно эти изменения связаны с когнитивными нарушениями, пока непонятно.