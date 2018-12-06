9 продуктов и лекарств, которые нельзя употреблять вместе

Все мы знаем, что лекарства нужно принимать по строгим правилам, которые касаются не только дозировки и системы приема, но и рациона питания на время лечения.

Мы составили 9 пар продуктов и лекарств, которые не рекомендуется, а в некоторых случаях и категорически нельзя принимать вместе. Читайте и будьте здоровы.

Препараты от спазма бронхов

(назначают при астме, бронхите и других болезнях легких)

Препараты: теофиллин, альбутерол.

Ограничить: напитки и продукты с кофеином.

Оба препарата оказывают стимулирующее действие на нервную систему, поэтому, чтобы избежать повышенной возбудимости и нервозности, на период лечения необходимо сократить употребление кофеина. Особенно осторожным следует быть с теофиллином, так как кофеин сильно увеличивает токсичность лекарства. Также нужно свести к минимуму жирную пищу в рационе, потому что она повышает биодоступность теофиллина, что может стать причиной передозировки.

Препараты для понижения артериального давления

(назначают для лечения и профилактики болезней сердца, почек)

Препараты: каптоприл, эналаприл, рамиприл.

Ограничить: продукты, богатые калием.

Лекарства из этой группы увеличивают количество калия в крови, переизбыток которого может спровоцировать нарушение сердечного ритма, одышку. Поэтому на время лечения нужно ограничивать в рационе бананы, картофель, сою, шпинат.

Препарат против аритмии

(назначают для лечения или профилактики сердечной недостаточности)

Наименования: дигоксин.

Ограничить: лакрица.

Лакрица (солодка) содержит глицирризиновую кислоту, которая, вступая в контакт с дигоксином, может вызвать нарушение сердцебиения и даже сердечный приступ. Содержится это вещество в конфетах, тортах и других кондитерских изделиях. Также солодка часто присутствует в составе кваса и пива.

Пищевая клетчатка (например, отруби) снижает эффективность этого препарата, поэтому употреблять ее нужно за 2 часа до или после еды. Ухудшают действие дигоксина и такие травы, как сенна, зверобой.

Препараты для снижения «плохого» холестерина

(назначают при ожирении, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях)

Препараты: аторвастатин, флувастатин, ловастатин, симвастатин, розувастатин, правастатин.

Ограничить: грейпфрут.

Грейпфрут сильно увеличивает всасываемость препаратов, что повышает вероятность передозировки и появления побочных эффектов. Так, действие всего одной таблетки, запитой грейпфрутовым соком, равно эффекту 20 таблеток, запитых обычной водой. Аналогичным действием обладают такие цитрусовые, как помело, лайм, севильский апельсин.

Препарат для разжижения крови

(назначают для лечения и профилактики тромбов)

Наименование: варфарин.

Ограничить: уменьшающие вязкость крови и богатые витамином К продукты.

Принимая этот препарат, нужно значительно сократить потребление клюквы, чеснока, имбиря и некоторых специй (кайенского перца, корицы, куркумы). Эти продукты разжижают кровь и, усиливая действие варфарина, могут спровоцировать кровотечение.

Уменьшает эффект препарата витамин К, присутствующий в больших количествах в шпинате, репе, белокочанной капусте, брокколи.

Тиреоидные гормоны

(назначается при гипотиреозе — пониженной функции щитовидной железы)

Наименование: левотироксин.

Ограничить: соя, грецкие орехи, клетчатка.

Людям, принимающим левотироксин и его аналоги (эутирокс, баготирокс, L-тироксин),

следует ограничивать потребление сои и продуктов из нее, так как эта культура блокирует всасывание препарата. Аналогичным действием обладают грецкие орехи и еда, богатая клетчаткой.

Антибиотики

(назначаются при бактериальных инфекциях)

Наименования: тетрациклин (и остальные препараты этого ряда), ципрофлоксацин, пенициллин.

Ограничить: молочные продукты.

Указанные антибиотики формируют с кальцием, которым богато молоко и молочные продукты, трудновыводимые соединения, из-за чего активность препарата резко снижается.

Болеутоляющие

(назначаются при воспалениях, мышечных и головных болях)

Наименование: ибупрофен

Ограничить: сладкие газированные напитки.

Ибупрофен (другие торговые названия: нурофен, адвил, бонифен) несовместим со сладкими газированными напитками. Углекислый газ и кислота, которые содержатся в газировке, усиливают всасываемость и увеличивают концентрацию препарата в крови. В этом случае невозможно контролировать дозу, и возникает угроза токсического действия, которая затрагивает в первую очередь почки.

Антидепрессанты

(назначаются при затяжных депрессиях)

Наименования: все препараты из группы ингибиторов МАО (транилципромин, фенелзин, ниаламид).

Ограничить: продукты, богатые тирамином.

В препаратах против депрессии содержится ингибитор моноаминоксидазы, который, вступая в реакцию с тирамином, может увеличить давление до критических значений. Сам тирамин — это аминокислота, которая образуется в результате старения продуктов, богатых белками. В больших количествах это вещество содержится в зрелых сырах, вяленом мясе или рыбе, сухих колбасах, мясных или рыбных консервах.

И, пожалуй, самое важное: консультируйтесь с врачом или фармацевтом перед приемом даже самого безобидного, на первый взгляд, лекарства! Человеческий организм уникален, и многие рекомендации, особенно медицинские, должны подбираться индивидуально. Поэтому никакой из вышеперечисленных советов не может заменить врачебную консультацию.