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Чем опасен синдром «новогодней елки» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В преддверии новогодних праздников аллергологи-иммунологи предупреждают о начале синдрома "новогодней елки". Зачастую на лесных деревьях встречается плесень, которая может вызвать аллергию. Всего встречается около 50 разновидностей такого грибка и он может представлять опасность для человека.
Также аллергическая реакция может начаться не только на плесень, но и на само дерево. Хвойный сок, пыльца и плесень могут взвыть такие симптомы как зуд, чихание, насморк, дерматит, хрипоту, проблемы с дыханием и даже головную боль. Зачастую люди путают эти симптомы с простудой или вирусом.
Грибком плесени заражены около 70% процентов всех елей. Ко всему прочему, при комнатной температуре и при дополнительном "обогреве" гирляндами, споры начинают разрастаться и свободно летать по воздуху, проникая в дыхательные пути.
Ели на продажу обрабатываются химикатами от вредителей. Такие деревья особенно опасны для курильщиков, аллергиков и страдающих бронхиальной астмой.
Специалисты предупреждают, что елку нельзя держать в доме более одной недели.
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