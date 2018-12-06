Что делать, если «спину прихватило»

«Продуло», «потянуло», «прострелы» — знакомо? Боль в спине давно перестала быть уделом «пенсионерских разговоров» — все чаще 30-40-летние пишут об этом посты в Facebook. И сокрушаются, что обратили внимание на проблему, когда стало уже немного поздновато.

Игнорировать тревожные симптомы не стоит, поэтому о частых видах боли в спине и рекомендациях, как нужно действовать в каждой ситуации, рассказывает Екатерина Чебарева, врач-невролог Клиники «МЕДСИ» в Хорошевском проезде.

«Прострелы» в спине

Так называемые прострелы в спине — это острая боль, усиливающаяся при движении, часто с распространением из области спины в конечность. Чаще всего является следствием болезненного спазма мышц спины, то есть скелетно-мышечной болью.

Причины

У некоторой части пациентов, обращающихся с такими жалобами, можно выявить симптомы поражения спинно-мозговых корешков — как правило, из-за грыжи межпозвонкового диска. Грыжевое выпячивание межпозвонкового диска чаще всего происходит в результате интенсивной физической нагрузки, чаще с нарушением техники выполнения упражнений или переноса тяжестей.

Если речь идет о болезненном мышечном спазме, то есть о мышечно-тоническом синдроме, то его чаще вызывают либо интенсивная нагрузка с резкими движениями, либо напротив — длительное нахождение в одном положении (например, многочасовая езда на автомобиле, работа за столом в течение нескольких часов без смены положения).

Ошибки

К наиболее частым ошибкам пациентов в данном состоянии можно отнести несвоевременное обращение за медицинской помощью, недостаточное обезболивание в остром периоде. Иногда пациенты, опасаясь побочных эффектов лекарств, избегают принимать назначенные препараты в полном объеме и необходимое количество времени, а обострение данной проблемы может длиться до нескольких недель. При этом недостаточное купирование болевого синдрома затягивает период обострения и повышает риск развития хронических болей.

Прибегание к хиропрактическим манипуляциям, которые, к сожалению, в острый период могут ухудшить состояние, вызвав усиление грыжевого выпячивания или усиление защитного мышечного спазма, также является довольно распространенной ошибкой.

В постельном режиме нет необходимости, даже напротив. Длительное лежание может замедлить процесс восстановления. Поэтому рекомендуется умеренная активность без физических нагрузок.

Первая помощь

Меры, которые можно применить сразу же — принять обезболивающее из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (кетонал, эторикоксиб, ибупрофен) из того, что есть в домашней аптечке. Важно обеспечить покой пострадавшему отделу спины с помощью полужесткой иммобилизации (воротник Шанца на шею, корсет для поясничной области). Далее следует обратиться на прием к неврологу и травматологу-ортопеду, в случае, если боль появилась после травмы.

На приеме врач сможет объективно оценить состояние пациента, определить объем необходимого дообследования, лечения.

Лечение в остром периоде чаще всего консервативное. Пациенты со скелетно-мышечной болью и грыжами межпозвонковых дисков без повреждения спинного мозга получают обезболивающие и противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы В. При необходимости применяются физиопроцедуры, лечебные блокады с обезболивающими и противовоспалительными препаратами.

При выявлении на нейровизуализации поражения спинного мозга грыжей межпозвонкового диска или новообразованием показано оперативное лечение. Также оно может потребоваться в случае безуспешной консервативной терапии болевого и корешкового синдромов, вызванных грыжей межпозвонкового диска в течение более двух месяцев.

«Потянула» спину

Причины

«Потянуть спину» возможно при резком перерастягивании мышц, связок во время выполнения спортивных упражнений, при физической работе, связанной с подъемом тяжестей, скручиваниями.

Также подобная ситуация может возникнуть при автоаварии. После резкого травматичного растяжения мышечных пучков происходит рефлекторный защитный мышечный спазм, который направлен на то, чтобы ограничить движение и предупредить дальнейшую травматизацию мышечно-связочного аппарата.

Лечение

В таком случае обратиться нужно к травматологу и при наличии неврологических симптомов (болей, распространяющихся от области травмы в конечности, слабость и нарушение чувствительности в конечностях) к неврологу. Также может потребоваться МРТ для исключения грыжи межпозвонковых дисков и травмы нервных корешков. Врач после опроса и осмотра определит объем обследований в зависимости от ситуации: рентгенография пострадавшего отдела позвоночника, УЗИ мягких тканей, сосудов шеи, если речь идет об этой области. При отсутствии значительного повреждения мягких тканей и костных структур назначается консервативная терапия: ограничение физической активности, иммобилизация шеи ортопедическим воротником, поясничной области — полужестким корсетом, нанесение противовоспалительных мазей местно, внутрь нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы В для улучшения трофической функции тканей. Также в данной ситуации пользу принесут физиотерапевтические процедуры.

«Продуло» спину

Причины

«Продувание спины» может произойти в случае длительного действия локально холодных температур (часто при нахождении под струей холодного воздуха от кондиционера). В такой ситуации может развиться миозит, то есть локальное воспаление мышц, не связанное с инфекцией.

Лечение

После осмотра у врача назначаются местные разогревающие и противовоспалительные мази, нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты внутрь.

«Сковало» спину

В случае, если у пациента возникают жалобы на скованность в спине после ночного сна, необходимость «размяться, расходиться», стоит обратиться на прием к неврологу.

Лечение

Врач при беседе и осмотре оценит характер жалоб, выявит возможные факторы риска некоторых системных заболеваний, которые могут проявляться утренней скованностью в спине и других суставах, воспалительных заболеваний органов малого таза и забрюшинного пространства, даст рекомендации по дообследованию. Также стоит исключить сон на неудобной, слишком мягкой кровати, ослабление мышечного корсета туловища.

Перелом позвонка

Причины

В практике невролога, ведущего амбулаторный прием, относительно часто встречаются переломы позвонков. Компрессионные переломы позвоночника развиваются вследствие чрезмерной осевой нагрузки на позвоночный столб. Это может произойти при прыжке с большой высоты на землю или в воду, падении на копчик, сильном резком ударе сверху по голове.

Факторы риска

Чаще с такими повреждениями обращаются молодые активные люди, любители экстремальных видов спорта. Однако от падения на улице не застрахован человек любого возраста. А у лиц с сопутствующими факторами риска при таком падении вероятность перелома может быть выше. К таким факторам риска относится остеопороз, возраст старше 50 лет, травмы позвоночника в прошлом, наличие искривлений позвоночного столба, мышечная дистрофия, недостаточная масса тела.

Первая помощь при подозрении на травму позвоночника включает в себя укладывание пострадавшего человека на жесткие носилки (деревянный щит, дверь). Далее следует зафиксировать человека на носилках, чтобы обеспечить максимально неподвижное положение позвоночника. Обязательно фиксировать также шейный отдел. Можно изготовить воротник из картона, обернутого мягкой тканью в несколько слоев. В таком положении пострадавшего необходимо в максимально короткий срок доставить в приемный покой больницы.

Ошибки

Не следует предлагать еду и питье при травме шеи, так как у пациента может развиваться нарушение глотания. Также не следует транспортировать пациента с травмой позвоночника в положениях сидя и стоя, перемещать с каталки, взяв за руки и ноги. Переносить пострадавшего можно подхватив под голову, плечи, таз и бедра.