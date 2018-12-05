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Пять редких болезней, о которых нужно знать 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
О каких редких болезнях следует знать, выяснила корреспондент «ВМ».
1. Ишемическая болезнь сердца возглавляет список наиболее смертельных заболеваний. Среди факторов риска — возраст (старше 50 лет), наследственная предрасположенность, склонность к курению, сахарный диабет и ожирение. Классическим симптомом являются боль за грудиной.
2. Инфекция нижних дыхательных путей — самая смертоносная инфекционная болезнь. Ежегодно она уносит миллионы жизней. Наиболее распространенные формы — бронхит, грипп и воспаление легких. Причинами заболеваний являются мельчайшие бактерии и вирусы.
3. Туберкулез — инфекционное заболевание бактериальной этиологии, наиболее восприимчивыми к которому являются люди со слабым иммунитетом. Социальная проблема заболевания заключается в том, что передается провоцирующая бактерия воздушно-капельным путем. Частота летальных исходов достигает трех миллионов человек в год.
4. Малярия — для столицы, пожалуй, не самый опасный вирус. Но вот поклонникам путешествий в дальние страны забывать о нем точно не стоит. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения фиксирует десятки миллионов случаев заражения, сотни тысяч из которых кончаются летальным исходом.
5. Полиомиелит — инфекционное заболевание, группу риска которого составляют дети до пяти лет. Главная характеристика — патология нервной системы. Сейчас случаев полиомиелита единицы, но при заражении риск инвалидности и даже смерти крайне велик.
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