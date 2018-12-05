Врачи путают менингит с похмельем

Симптомы смертельно опасного менингита часто путают с похмельным синдромом, предупреждают британские медики. Менингококковая инфекция печально известна своим внезапным началом и быстрым течением вплоть до летального исхода. Её легко спутать с другими болезнями, такими, как грипп, пищевое отравление, а также с последствиями употребления наркотиков или алкоголя.

«Пациенты, больные менингококком, могут быть сбиты с толку. Мы регулярно слышим истории про молодых людей, про которых изначально думали, что они находятся под воздействием наркотиков или алкоголя, хотя на самом деле им была нужна экстренная медицинская помощь для борьбы с менингококковой инфекцией»,

— приводит The Sun слова Винни Смит, главного исполнительного директора Научно-исследовательского фонда по борьбе с менингитом (MRF).

Коварство нового штамма болезни проявляется в том, что при сохранении желудочно-кишечных симптомов, таких, например, как рвота, полностью отсутствует сыпь, характерная для классической формы менингита. А ведь раннее распознавание менингококковых заболеваний имеет решающее значение, считают медики.

Каковы симптомы менингита?

Знание симптомов потенциально смертельного менингита может спасти вашу жизнь. Две формы заболевания (бактериальная и вирусная) имеют разные симптомы. Около 3200 человек в год заболевают бактериальным менингитом. Каждый десятый при этом умирает, а многие из выживших становятся инвалидами. Вирусные формы менингита не так распространены и редко угрожают жизни, но могут иметь пожизненные последствия.

Симптомы менингита развиваются внезапно. Это:

• Высокая температура — выше 37,5 градусов;

• головная боль;

• пятнистая сыпь;

• ригидность мышц, особенно шейных;

• чувствительность к яркому свету;

• сонливость, раздражительность или, напротив, недостаток энергии;

• холодные руки и ноги;

• рвота.

Дети с менингококковым менингитом или сепсисом могут не продемонстрировать никаких особенных признаков заболевания в первые четыре-шесть часов после развития болезни, но при этом могут умереть всего за 24 часа.

Сходство с похмельем

Юноша 18-ти лет погиб от менингита, потому что никто не заподозрил у него эту болезнь — слишком явным было сходство с похмельем. Только когда посмертно были взяты токсикологические пробы для анализа на наркотики и алкоголь, стало понятно, что диагноз был поставлен неверно. Хотя клинические проявления болезни были похожи на серьёзную бактериальную инфекцию, из-за возраста умершего человека подозрение пало на передозировку алкоголем или наркотиками.

Всё происходящее вокруг этой опасной болезни заставило медиков написать открытое письмо. В нём говорится, что, хотя смерть от наркотиков действительно является причиной большинства внезапных и неожиданных смертей среди подростков и молодых людей, прежде всего следует исключить наиболее опасные инфекции. Исследования на инфекционные заболевания должны проводиться во всех случаях с летальным исходом, когда причина смерти не очевидна.

Своевременное подтверждение менингококковой инфекции имеет решающее значение с точки зрения обеспечения пациенту наилучших шансов на выживание. Кроме того, это важно также с точки зрения накопления общих клинических знаний об этом опасном заболевании.