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Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году 

Рамблер 3 часа назад
Тело человека — это уникальный мир. Несмотря на то, что учёные, казалось бы, изучили его досконально, организм постоянно преподносит нам сюрпризы и удивляет странными, но волнующими воображение особенностями.
1. Распознавание лиц. На этот счёт проводилось множество исследований, однако специалистам не приходило в голову узнать, сколько вообще лиц может распознать человек В 2018 году оплошность была исправлена. Для этого провели эксперимент с участием людей, чей возраст колебался от 18 лет до 61 года. Результат оказался впечатляющим: человек может запомнить примерно 5 000 лиц.
2. Память нервов о местах, где можно хорошо поесть. Кишечник связан с мозгом посредством блуждающего нерва, именно через него он посылает сигнал об объёме съеденного. Но в нынешнем году исследователи выяснили, что кишечник помогает мозгу формировать воспоминания о местах, где была вкусная еда. Пока эксперименты проведены лишь на грызунах, но с большой вероятностью похожие процессы протекают и в человеческом организме.
3. «Код смерти», убивающий рак. В прошлом году учёные выяснили, что некоторые рибонуклеиновые кислоты уничтожают раковые клетки, но механизм понятен не был. В 2018 году загадка была решена. РНК содержит генетический код. Когда в клетке происходит мутация, превращающая ей в раковую, ломается определённый ген, отвечающий за формирование раковых клеток, и этот повреждённый ген убивает саму клетку. Теперь учёные видят задачу в том, чтобы применять знания на практике в борьбе с раком.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости
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