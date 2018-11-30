Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем говорит металлический привкус во рту 

Рамблер 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Привкус может появиться по разным причинам, если он быстро прошел, волноваться не о чем. А вот если металлический привкус не проходит в течение длительного времени, это может быть симптомом серьезного заболевания, и значит пора обращаться к врачу.

Отравление

Металлический привкус во рту появляется при отравлении ртутью, свинцом, мышьяком, медью или цинком. Такой опасности подвергаются люди, работающие на производстве. Если, кроме привкуса, появились боль в животе, тошнота, рвота, головокружение, жажда и сухость во рту, необходимо срочно обратиться к врачу.

Заболевания десен

Часто металлический привкус сопровождает воспаление десен или пародонтит. Если десны кровоточат, слюна стала более вязкой, а зубы начали расшатываться, нужно проконсультироваться со стоматологом.

Анемия

Быстрая утомляемость, слабость, сердцебиение, ломкость волос и сухость кожи, а также металлический привкус во рту — все это говорит о том, что организму не хватает железа, витамина В12 или фолиевой кислоты.

Заболевания печени и желчного пузыря

Появлением металлического привкуса сопровождаются такие заболевания, как гепатит, гепатоцеллюлярная карцинома, кистоз печени, холецистит, желчекаменная болезнь и дискинезия желчевыводящих путей. Если, кроме вкуса металла, появляются боли в правом подреберье, изжога и другие нарушения ЖКТ, стоит срочно обратиться к врачу.

Сахарный диабет

При сахарном диабете в организме образуются кетоновые тела, которые попадают в кровь. От человека начинает пахнуть ацетоном, а во рту появляется металлический привкус. Проверьте на всякий случай гликированный гемоглобин в крови и обратитесь к врачу.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом
6 признаков, что у вас может быть тромб
Какой вред организму может нанести чеснок105
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердце11
Назван лучший способ продления жизни10
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение