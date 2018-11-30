О чем говорит металлический привкус во рту

Привкус может появиться по разным причинам, если он быстро прошел, волноваться не о чем. А вот если металлический привкус не проходит в течение длительного времени, это может быть симптомом серьезного заболевания, и значит пора обращаться к врачу.

Отравление

Металлический привкус во рту появляется при отравлении ртутью, свинцом, мышьяком, медью или цинком. Такой опасности подвергаются люди, работающие на производстве. Если, кроме привкуса, появились боль в животе, тошнота, рвота, головокружение, жажда и сухость во рту, необходимо срочно обратиться к врачу.

Заболевания десен

Часто металлический привкус сопровождает воспаление десен или пародонтит. Если десны кровоточат, слюна стала более вязкой, а зубы начали расшатываться, нужно проконсультироваться со стоматологом.

Анемия

Быстрая утомляемость, слабость, сердцебиение, ломкость волос и сухость кожи, а также металлический привкус во рту — все это говорит о том, что организму не хватает железа, витамина В12 или фолиевой кислоты.

Заболевания печени и желчного пузыря

Появлением металлического привкуса сопровождаются такие заболевания, как гепатит, гепатоцеллюлярная карцинома, кистоз печени, холецистит, желчекаменная болезнь и дискинезия желчевыводящих путей. Если, кроме вкуса металла, появляются боли в правом подреберье, изжога и другие нарушения ЖКТ, стоит срочно обратиться к врачу.

Сахарный диабет

При сахарном диабете в организме образуются кетоновые тела, которые попадают в кровь. От человека начинает пахнуть ацетоном, а во рту появляется металлический привкус. Проверьте на всякий случай гликированный гемоглобин в крови и обратитесь к врачу.