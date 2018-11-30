Как на ранней стадии распознать рак желудка?

«АиФ-Казань» организовал лекцию доцента кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА, главного внештатного гастроэнтеролога Казани Зарины Галеевой. Она была посвящена вопросам профилактики онкологии желудка. Слушателями стали 30 студентов 2-курса Казанского медицинского колледжа.

Лекция состоялась в рамках совместного проекта издательского дома «АиФ» и минздрава РФ «Время здоровья». Подобные лекции и конференции проходят при содействии «АиФ» в 40 регионах РФ.

Опасные симптомы

«Несмотря на то, что в Татарстане есть крупные медицинские центры, где можно пройти диагностику, проблема рака желудка остаётся актуальной», — сказала Зарина Галеева. Она охарактеризовала это онкологическое заболевание как одно из самых неблагоприятных заболеваний органов пищеварения наряду с раком поджелудочной железы.

Мужчины раком желудка болеют чаще, чем женщины. На сегодня Россия стоит на 4-м месте в мире по этой онкологии после Японии, Беларуси, Китая. Причины — несвоевременная диагностика и низкая (пятилетняя) выживаемость пациентов после операций. К тому же рак желудка плохо поддаётся химиотерапии. «Даже среди медиков бытует мнение: вот когда заболит, тогда и начнём обследоваться, — поделилась наблюдениями лектор. — Но рак на начальных стадиях не болит. Практика показывает, что когда пациент приходит с симптомами тревоги: он резко похудел, повышенное СОЭ, низкий гемоглобин, утомляемость, у него выявляют уже запущенные стадии онкологии».

Предупредить рак помогают банальные рекомендации. Каждый день кушать пять и более блюд из овощей и фруктов, чтобы в организм поступала растительная клетчатка. Полезны и пророщенные злаки. Они богаты витаминами и способны увеличивать процент выведения из организма продуктов обмена с последующим восстановлением биоэнергетики клетки. Среди факторов, провоцирующих рак, — курение, алкоголь, чрезмерное употребление красного мяса, то есть говядины, свинины, баранины. Небезопасны, оказывается, и мясные консервы. «Считается, что их употребление приводит к повышению концентрации нитрозаминов в желудке. А эти вещества обладают канцерогенным действием. Связь между нитрозаминами и раком желудка вполне доказана».

Рак вызывает бактерия?

По словам лектора, уже доказана и связь между инфекцией Heliсobakter pillory, вызванным ею гастритом и онкологией желудка. Поэтому, чтобы предупредить онкологию, эту инфекцию необходимо выявлять, лечить, вывести из организма.

«Многие не проходят диагностику, потому что боятся такой процедуры как ФГДС, — сказала Зарина Галеева. — Но сейчас можно обойтись и без нее. Выявить эту опасную инфекцию позволяет дыхательный тест на Heliсobakter pillory. Его можно пройти в нескольких клиниках Казани».