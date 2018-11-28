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Чем для человека опасны жирные клетки 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«АиФ-Казань» организовал лекцию доцента кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии Татьяны Никишовой.
Лекция состоялась в рамках совместного проекта издательского дома «АиФ» и минздрава РФ «Время здоровья» и была посвящена повышению приверженности к здоровому образу жизни детей и молодежи, здоровьесберегающим технологиям и профилактике неинфекционных заболеваний. Подобные лекции и конференции и лекции проходят при содействии «АиФ» в 40 регионах РФ.
Встреча в Казанском авиационно-технического колледже, в которой участвовали 30 преподавателей, была посвящена профилактике одних из самых распространенных сегодня заболеваний — ожирения и остеопороза.

Если клетка жиреет

Лектор неслучайно назвала ожирение заболеваемостью. Учёные доказали, что от неправильного питания, неправильного образа жизни возникает 40% различных заболеваний. Хотя в норме жировая ткань должна занимать не более 20% от общей массы тела.
«Жировые клетки изначально есть в организме, — отметила Татьяна Никишова. — Их количество может увеличиваться даже у детей до трёх лет. Это происходит, когда родители начинают их перекармливать. Они думают, что у пухленьких детей здоровья больше. А на самом деле всё наоборот».
Кроме того многие едят много сладкого и углеводов для того, чтобы успокоиться, ведь при этом вырабатывается гормон удовольствия — серотонин.
Опасность ожирения, по словам энокринолога, прежде всего в осложнениях, которое оно вызывает: сахарном диабете, например. Им страдают большинство людей с избыточным весом. Ещё одно присущее им заболевание — артериальная гипертензия. Ведь гипертония развивается, потому что жировая клетка выделяет вещество, повышающее артериальное давление. Для его снижения можно принимать таблетки, а можно просто уменьшить вес.
Жировая клетка выделяет неактивные гормоны (эстроны), от избытка которых появляются различные заболевания. Так, многие женщины с избыточным весом страдают бесплодием, нарушением различных репродуктивных функций. Но главная опасность в том, что жировая клетка выделяет вещество, которое называется фактором некроза опухоли. Если это происходит, значит, внутри клетки идёт воспалительный процесс, повреждается её мембрана. Структуры, находящиеся внутри клетки, выходят в кровь, в межклеточное пространство. Фактор некроза опухоли может запустить в организме воспалительные и онкологические процессы.

Гречка и рыба холодных морей

«Ожирение может привести и к остеопорозу, — отметила лектор. — Человек начинает терять костную массу с 28 лет. Костную ткань питают и держат мышцы. Их необходимо поддерживать в нормальном состоянии. Если мышечная масса будет уменьшатся, кальций из костей будет уходить всё больше и больше. Ожирение также способствует выведению кальция из костной ткани. Чтобы мышцы были в норме необходимы занятия физкультурой н три раза в неделю не менее 40 минут. Но назначение физических нагрузок должно быть индивидуально — с учётом сердечно-сосудистой деятельности и других показаний конкретного человека. Инструктор должен иметь медицинское образование».

О питании

50% всей принимаемой пищи должны содержать углеводы. Сладкую пищу, глюкозу тоже надо принимать, но это должна быть глюкоза, которая трудно усваивается. Сахар с клетчаткой содержится во фруктах, в сухофруктах. 20% рациона должен составлять белок животного и растительного происхождения (по 10%). Мясо (животный белок) обязательно, потому что в нём есть незаменимые аминокислоты, необходимые для обменных процессов. Растительный белок содержится в бобовых. Из каш больше всего белка в гречневой каше. Также в рационе должно быть 30% жира (15% растительного происхождения и 15% — животного: сметана, сливочное масло, в небольшом количестве можно и сало, потому что в нём содержатся витамины).
Вечером надо принимать продукты, содержащие кальций — творог, например. Кальций усваивается именно вечером. Ужинать надо хотя бы за три часа до сна. Если покушать и сразу лечь спать, в этом случае токсические вещества, появляющиеся в результате окисления жиров, глюкозы, будут скапливаться в организме. Эти токсические вещества могут повреждать стенки сосудов.
Чтобы предотвратить развитие остеопороза, надо проверить, как работают паращитовидные железы, сдать анализ на паратгормон. Для усвоения кальция и фосфора организму необходим витамин Д. Он содержится в петрушке, укропе и в рыбьем жире. Самая полезная рыба — это та, которая живет в холодных морях. Она богата полезными аминокислотами.
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