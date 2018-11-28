Обнаружена еще одна причина ухудшения зрения 

Как сообщает ТАСС, ученые нашли связь между хроническим стрессом и снижением чувствительности глаз. Об этом заявила доцент кафедры психологии развития и консультирования ИППС СФУ Елена Федоренко.
Она уточнила, что в состоянии хронического стресса человеку сложнее воспринимать и анализировать визуальную информацию.
Сотрудники и студенты ИППС СФУ приняли участие в эксперименте, в ходе которого выполнили тест на определение уровня профессионального выгорания. Кроме того, у испытуемых была проверена контрастная чувствительность.
Опыт показал, что участники с эмоциональным выгоранием и хроническим стрессом хуже различали уровень яркости двух соседних предметов.
Результаты исследования помогут разработать эффективную диагностику и профилактику эмоционального выгорания.