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Обнаружена еще одна причина ухудшения зрения 

Рамблер 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Как сообщает ТАСС, ученые нашли связь между хроническим стрессом и снижением чувствительности глаз. Об этом заявила доцент кафедры психологии развития и консультирования ИППС СФУ Елена Федоренко.
Она уточнила, что в состоянии хронического стресса человеку сложнее воспринимать и анализировать визуальную информацию.
Сотрудники и студенты ИППС СФУ приняли участие в эксперименте, в ходе которого выполнили тест на определение уровня профессионального выгорания. Кроме того, у испытуемых была проверена контрастная чувствительность.
Опыт показал, что участники с эмоциональным выгоранием и хроническим стрессом хуже различали уровень яркости двух соседних предметов.
Результаты исследования помогут разработать эффективную диагностику и профилактику эмоционального выгорания.
Болезни и лекарства , Новости
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