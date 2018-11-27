Нужно ли принимать снотворные при бессоннице

Человечество страдает от бессонницы. Около 10% людей, по данным ВОЗ, не могут назвать свой сон полноценным или освежающим. Каждый второй взрослый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с невозможностью заснуть.

Снотворные кажутся на первый взгляд адекватным решением проблемы. Казалось бы, чего проще: плохо спишь — прими таблетку. Сегодня, и завтра, и через месяц.

Продажи снотворных достигают в цивилизованном мире колоссальных показателей. На прием невролога ежедневно приходит несколько человек со словами «Мне только рецепт» — разумеется, на снотворное, без которого они уже не смогут заснуть.

Проблема в том, что прием снотворных при нарушениях сна чаще всего не такая уж необходимость. И такая тактика мало чем отличается от бесконечного приема обезболивающих при головной боли без выяснения ее причин. Только при головной боли родственники пациента наверняка забьют тревогу и отправят горемыку к врачу быстрее, чем успеет случиться непоправимое. Со снотворными дело обстоит сложнее, потому что логическая цепочка «плохо спишь — выпей снотворное» кажется вполне адекватной.

Попробуем разобраться, почему снотворные — это далеко не всегда абсолютное благо.

Феназепам и другие «динозавры»

Препараты бензодиазепинового ряда — хорошо известный всем феназепам и другие средства. У этих снотворных множество недостатков. Однако они продолжают выписываться российскими врачами. Иногда по требованию настойчивых пациентов, которые не знают и не хотят знать иных способов заснуть, иногда — и вовсе по необъяснимым причинам.

Типичная история — выписывание феназепама «возрастным» пациентам с бессонницей на фоне перенесенного инсульта. У человека имеется целый букет проблем, которые привели к бессоннице: депрессия после инсульта, нарушение привычного распорядка дня и физической активности из-за малоподвижности, изменения функционирования нервной системы после тяжелой болезни. И это предлагается лечить феназепамом, вместо того чтобы пытаться последовательно работать с перечисленными сложностями. Альтернативой в этой ситуации могли бы стать подбор антидепрессантов, контроль артериального давления, лечебная физкультура, работа с психотерапевтом… Увы, такой подход нельзя назвать распространенным в нашей стране. Прежде всего, в силу экономических причин. Однако бездумное назначение снотворного в подобной ситуации все же недопустимый «эпик фейл».

Длительный прием препаратов бензодиазепинового ряда нарушает структуру сна: человек вроде бы спит восемь и более часов, но просыпается разбитым и как будто неотдохнувшим. Есть еще одна проблема — это ухудшение когнитивных функций, способностей запоминать и воспроизводить, анализировать информацию, решать разнообразные задачи. Пожилой человек часто жалуется на ухудшение памяти на текущие события; инсульт часто не самым лучшим образом сказывается на когнитивных способностях. А если к этим проблемам добавляется депрессия, то может развиться состояние псевдодеменции, когда человек выглядит «овощем», абсолютно бессмысленным и бестолковым существом. Состояние это обратимо: нужно лечить депрессию. По мере возвращения радости жизни вернется и способность мыслить и анализировать. Бензодиазепиновые снотворные могут сбить с толку родственников такого пациента: они усиливают дневную апатию, «замедляют» мыслительный процесс и мешают восстановлению нервной системы.

Снотворные бензодиазепинового ряда вызывают привыкание. При внезапном прекращении приема таких снотворных может развиться синдром отмены с судорогами, галлюцинациями и другими малоприятными симптомами.

«Поколение Z»

Это зопиклон, залеплон и золпидем — «три Z», которые в меньшей степени нарушают структуру сна и действительно позволяют выспаться в некоторых ситуациях. Однако они также вызывают привыкание и при длительном приеме негативно сказываются на мыслительных способностях и способности к запоминанию.

Есть еще одна проблема снотворных, о которой говорят нечасто, — это снижение концентрации внимания в дневное время. По данным исследований, прием снотворных повышает риск дорожно-транспортных происшествий в дневное время.

И наконец, самая серьезная ошибка — это назначение снотворных типа феназепама или «группы Z» людям с ночными остановками дыхания, или синдромом апноэ сна. Такие пациенты приходят к врачу с жалобами на дневную разбитость и сонливость. Они рассказывают, что способны заснуть где угодно буквально за несколько секунд. Проблема состоит в том, что по разным причинам их мозг в ночное время испытывает серьезное кислородное голодание и пребывает в состоянии «полубодрствования» на фоне кратковременных остановок дыхания, ибо глубокий сон может закончиться для такого человека комой и смертью. Снотворные тормозят деятельность дыхательного центра в стволе мозга и усиливают кислородное голодание. Конец может быть неожиданным и трагическим. Поэтому наличие лишнего веса, громкий храп в ночное время, а также «прерывистое» дыхание — это повод для поиска хорошего сомнолога и проведения полисомнографии, а вовсе не для требования рецепта на снотворное у участкового терапевта (ибо он, не разобравшись в проблеме, может его спокойно выписать).

Доксиламин и мелатонин

Мелатонин — аналог «гормона сна», который вырабатывается шишковидной железой мозга. Он оказывается эффективным в ситуациях, когда у человека сбиваются биоритмы. В настоящее время ведутся работы, которые подтверждают полезное действие мелатонина при депрессии, метаболическом синдроме, ожирении и даже онкологических заболеваниях. При всем многообразии плюсов мелатонина важно понимать, что он оказывается слабым противником бессонницы в ситуациях, когда человек страдает многолетним нарушением сна с сопутствующими органическими изменениями мозга, депрессией или тревожным расстройством.

Доксиламин — снотворное, которое может быть полезным при ситуативной бессоннице, например на фоне стрессовой ситуации.

Другие снотворные

Есть еще многочисленная группа «условно снотворных» препаратов, к которым относятся глицин и фенибут, атаракс и тералиджен, спиртовые растительные настойки, и растительные средства в форме таблеток, и другие препараты.

Все они применяются в качестве симптоматического средства при бессоннице и, как правило, не влияют на ее причины.

Значит ли это, что снотворные — абсолютное зло?

Разумеется, нет. Недостаток сна — это фактор риска «сосудистых катастроф». Поэтому бессонницу нужно лечить не только потому, что она приносит больному массу страданий, но и потому, что может стать причиной повышения артериального давления, ухудшения течения эндокринных болезней и многих других неприятностей.

Иногда снотворные оказываются благом — в ситуации, когда сбиваются естественные биоритмы. За исключением разве что феназепама, ибо использование этого препарата нельзя назвать благом ни в каком случае.

Альтернатива снотворным

Самостоятельно выявить причины проблем со сном удается далеко не всегда.

Даже такая простая, казалось бы, ситуация у женщины, которая вышла на пенсию, уволилась с работы и начала с удовольствием «заниматься домом», часто оказывается сложной для осознания самой пациенткой. Раньше она добиралась пешком до работы, в будние дни активно трудилась — переходила с места на место, решала какие-то интеллектуальные задачи, наконец, пешком шла домой. А когда она «осела» дома и вся активность ограничилась поливанием цветов и просмотром телевизора, логично, что телу недостает физической активности, а значит, нарушаются биоритмы и рушится вся сложная и последовательная система запуска глубокого и освежающего сна. Решение проблемы в данном случае — перестройка режима дня, добавление физической активности.

Бывают случаи, когда человек с возрастом начинает спать меньше. Ему хватает четырех-пяти часов, чтобы выспаться, а днем он чувствует себя вполне бодрым. Однако его не оставляет беспокойство, что он недосыпает. Хотя на самом деле это не так: обязательным критерием диагноза «нарушение сна» является ощущение дневной разбитости. Если же человеку хватает четырех-пяти часов для того, чтобы выспаться, это значит, что все в порядке и врач не нужен. Возрастная норма сна после шестидесяти лет уменьшается в силу разных причин: снижения дневной активности, атрофии коры больших полушарий и генетических механизмов.

В любом случае полезным оказывается следование правилам здорового образа жизни. Человек, который сбалансированно питается и много двигается, «по умолчанию» поддерживает четкую работу биологических часов и редко испытывает проблемы со сном. Иногда причиной бессонницы становятся сопутствующие болезни, например хроническая сердечная недостаточность или нарушение функции щитовидной железы. Часто депрессия или тревога ухудшают сон настолько, что человеку кажется, будто он не спит совсем. Почти всегда у бессонницы есть причина. Поэтому пить снотворные годами, не пытаясь найти решение проблемы, — не лучшая стратегия. Нужно искать врача, который поможет разобраться в проблеме нарушения сна и попробовать лечить не симптом, а его причины вплоть до их устранения.