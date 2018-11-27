Зимняя депрессия и как с ней бороться 

С началом зимы многие люди в буквальном смысле слова «впадают в спячку»: ощущают апатию, сонливость, пребывают в плохом расположении духа. Специалисты предупреждают, что это могут быть симптомы сезонного аффективного расстройства или, другими словами, зимней депрессии.
Основными ее причинами являются гормональные изменения, связанные с уменьшением светового дня, отмечает заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова в интервью “Российской газете”.
Зимой вырабатывается меньше серотонина, гормона, положительно влияющего на наши эмоции и настроение.
Также в период сокращения светового дня люди отмечают повышенную утомляемость, сонливость, снижение памяти и концентрации внимания. А вот аппетит, напротив, повышается, причем возрастает тяга к сладкому и мучному.
Если вы заметили у себя похожие признаки (наверняка заметили), пора начинать с ними бороться. Вот несколько советов, которые дают специалисты.
Проводите больше времени на улице
Даже в пасмурную погоду вне помещения гораздо больше света.
Не отказывайтесь от общения
Активная социальная жизнь и контакты с близкими и интересными людьми в этот период будут весьма полезны.
Обратите внимание на то, что вы едите
Сбалансированное питание вам в помощь. Стоит потреблять больше сложных углеводов, а также продуктов, богатых белком. А вот количество сладостей, напротив, стоит сократить. Изредка можно побаловать себя темным шоколадом: он неплохо повышает уровень серотонина.
Выделите время для физической активности
Даже если делать ничего не хочется совершенно, пересильте себя и хотя бы 15 минут в день уделяйте спорту. Поначалу будет достаточно трех раз в неделю. А потом вы не заметите, как сами втянетесь в процесс.