Зимняя депрессия и как с ней бороться

С началом зимы многие люди в буквальном смысле слова «впадают в спячку»: ощущают апатию, сонливость, пребывают в плохом расположении духа. Специалисты предупреждают, что это могут быть симптомы сезонного аффективного расстройства или, другими словами, зимней депрессии.

Зимой вырабатывается меньше серотонина, гормона, положительно влияющего на наши эмоции и настроение.

Также в период сокращения светового дня люди отмечают повышенную утомляемость, сонливость, снижение памяти и концентрации внимания. А вот аппетит, напротив, повышается, причем возрастает тяга к сладкому и мучному.

Если вы заметили у себя похожие признаки (наверняка заметили), пора начинать с ними бороться. Вот несколько советов, которые дают специалисты.

Проводите больше времени на улице

Даже в пасмурную погоду вне помещения гораздо больше света.

Не отказывайтесь от общения

Активная социальная жизнь и контакты с близкими и интересными людьми в этот период будут весьма полезны.

Обратите внимание на то, что вы едите

Сбалансированное питание вам в помощь. Стоит потреблять больше сложных углеводов, а также продуктов, богатых белком. А вот количество сладостей, напротив, стоит сократить. Изредка можно побаловать себя темным шоколадом: он неплохо повышает уровень серотонина.

Выделите время для физической активности

Даже если делать ничего не хочется совершенно, пересильте себя и хотя бы 15 минут в день уделяйте спорту. Поначалу будет достаточно трех раз в неделю. А потом вы не заметите, как сами втянетесь в процесс.