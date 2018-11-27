Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зимняя депрессия и как с ней бороться 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos
С началом зимы многие люди в буквальном смысле слова «впадают в спячку»: ощущают апатию, сонливость, пребывают в плохом расположении духа. Специалисты предупреждают, что это могут быть симптомы сезонного аффективного расстройства или, другими словами, зимней депрессии.
Основными ее причинами являются гормональные изменения, связанные с уменьшением светового дня, отмечает заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, врач-кардиолог Нана Погосова в интервью “Российской газете”.
Зимой вырабатывается меньше серотонина, гормона, положительно влияющего на наши эмоции и настроение.
Также в период сокращения светового дня люди отмечают повышенную утомляемость, сонливость, снижение памяти и концентрации внимания. А вот аппетит, напротив, повышается, причем возрастает тяга к сладкому и мучному.
Если вы заметили у себя похожие признаки (наверняка заметили), пора начинать с ними бороться. Вот несколько советов, которые дают специалисты.

Проводите больше времени на улице

Даже в пасмурную погоду вне помещения гораздо больше света.

Не отказывайтесь от общения

Активная социальная жизнь и контакты с близкими и интересными людьми в этот период будут весьма полезны.

Обратите внимание на то, что вы едите

Сбалансированное питание вам в помощь. Стоит потреблять больше сложных углеводов, а также продуктов, богатых белком. А вот количество сладостей, напротив, стоит сократить. Изредка можно побаловать себя темным шоколадом: он неплохо повышает уровень серотонина.

Выделите время для физической активности

Даже если делать ничего не хочется совершенно, пересильте себя и хотя бы 15 минут в день уделяйте спорту. Поначалу будет достаточно трех раз в неделю. А потом вы не заметите, как сами втянетесь в процесс.
Комментарии
Нана Погосова , Минздрав РФ , "Российская газета" , Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики назвали продукты, ускоряющие старение23
Помогает ли соляная лампа
О чем может говорить одышка
6 признаков, что у вас может быть тромб
Что дает гражданам полис ОМС1
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
10:02
Доживем ли мы до вечной жизни
Наука
03:45
Особенности, которыми награждают нас родители
Наука
10:07
Как уснуть всего за минуту
ЗОЖ
10:04
От каких напастей избавляет банановая кожура
Народная медицина
01:00
Ученые назвали пять факторов долголетия
ЗОЖ
06:18
Как травмы головы дарят суперспособности
Наука
04:40
Как видят мир дальтоники
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение