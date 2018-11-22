Названы главные причины мужского бессилия

Причины возникновения деликатной мужской проблемы могут быть разными. По словам главного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря, 85% случаев импотенции вызваны органическими причинами и лишь 15% случаев — психогенными основаниями.

Нейрогенные, сосудистые, гормональные причины — все они относятся к органическим. "К нейрогенным можно отнести спинальные травмы, в этом случае может быть сжимание или передавливание нервов в малом тазу", — рассказал РИА "Новости" уролог-андролог Михаил Родионов

Если сосуды пережаты или повреждены, к половым органам поступает слишком мало крови, что также вызывает проблемы. Причинами плохой эрекции могут стать и гипертония, и прием некоторых лекарств, добавил доктор. Сахарный диабет может привести к тому, что нервные окончания засахариваются. В этом случае член теряет чувствительность, и возбуждения не наступает, объяснил врач.

При этом Родионов считает, что импотенция чаще имеет психогенную природу: "Либо надоел половой партнер, либо проблемы на работе мешают сконцентрироваться… Секс — это психофизиологический акт".

В целом врачи-андрологи советуют мужчинам не отчаиваться: сейчас разработан новый метод, когда с помощью особых инъекций мужское достоинство за полтора-два месяца приводится в полный порядок.