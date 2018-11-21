Неочевидные признаки проблем с легкими

Самый важный базовый процесс, обеспечивающий жизнедеятельность человека, — дыхание. Вообще, вспомните основы советских детективов. Для того чтобы определить, жив человек или нет, необходимо поднести зеркальце ко рту и проверить, дышит ли он. Этот жизненно важный процесс происходит посредством поступления кислорода в легкие и избавления от избытка углекислого газа. Всю эту сложную работу берут на себя легкие. Сегодня многие задумываются о состоянии здоровья желудка, спины, кожи… а вот легкие чаще всего остаются без должного внимания.

Дело в том, что легкие — единственный орган, не имеющий нервных окончаний. Они не болят. И люди предпочитают не задумываться об их состоянии. Курение, вирусные инфекции, токсичные пары, пыль, дым, затхлый воздух в офисных зданиях — все это может вызвать проблемы с легкими. К сожалению, чаще всего заболевания легких обнаруживаются уже на запущенных стадиях, когда человеку становится тяжело дышать.

«ВМ» выяснила, на какие симптомы необходимо обращать внимание, чтобы вовремя начать лечение или вовсе предотвратить недуг.

1. Одышка

Одышка во время физических нагрузок, стрессовых ситуациях — норма. Но если одышка не проходит в течение нескольких минут, а то и вовсе преследует вас на протяжении длительного времени, стоит задумать о визите к врачу. Одышка сигнализирует о том, что легкие находятся в напряженном состоянии или дыхательные пути заблокированы.

2. Спутанность сознания

Головной мозг использует только 15 процентов поступающего в организм кислорода. Воздух необходим для того, чтобы обеспечить адекватный мыслительный процесс. И если из-за проблем с легкими мозг не может получить свои «законные» 15 процентов, то здоровое функционирование уже невозможно. Человек становится сонным, работоспособность снижается, а в мышцах периодически возникает тремор.

3. Снижение веса

Если вы не меняли систему питания, ваш рацион остался прежним, а вес стремительно пошел вниз, значит, организм использует резервы, сохраненные для чрезвычайных ситуаций. Кстати, теряете вы не жир. Из-за воспалительного процесса мышцы начинают истощаться и терять массу. При проблемах с легкими человек не может съесть много в один прием пищи из-зи нехватки воздуха. Чтобы не тратить энергию на переваривание пищи, организм дает сигнал, что желудок наполнен.

4. Стойкий кашель

Кашель приемлем только в ситуациях, когда легкие пытаются защитить дыхательные пути от внешних раздражителей, агрессивного и неблагоприятного влияния внешней среды. Если же кашель возникает без всяких причин или уже перерос в хроническую стадию, необходимо обратиться к специалисту. Это первые признаки заболевания легких.

5. Боль в грудной клетке

Как уже было сказано выше, в легких нет нервных окончаний и они не могут болеть. Но в оболочке, покрывающей стенку грудной полости, такие имеются. И если в прилегающих к ней легких развиваются какие-то проблемы, то она может начать посылать болевые сигналы. Нередко при заболевании легких у человека болят плечи, грудной отдел позвоночника и шея. Усиливается боль при резких поворотах тела, движении рук или смене положения.

6. Хрип и свист при дыхании

Свистящий звук — признак сужения дыхательных путей. Воздух не может поступать в легкие в достаточном объеме. Из этого следует, что организм недополучает кислород, и это может повлечь за собой необратимые последствия. Опасный симптом может быть признаком астмы, эмфиземы или рака легких.

7. Отеки нижней части тела

Боли в ногах и нижней части спины могут тоже указывать на проблемы в легких. Дело в том, что из-за неправильного функционирования легочной системы кровообращение не получает достаточное количество кислорода и не может должным образом циркулировать по организму. Плюс к этому, в мышцах начинается кислородное голодание, что приводит к истощению. Органы функционируют неправильно, токсины не вымываются, и жидкость скапливает в нижней части тела.

8. Головные боли

Особенно это касается утренних головных болей. Если ваше утро начинается с головокружения или болей, вам необходимо срочно обратиться к специалисту. Тупая пульсирующая головная боль может быть вызвана хронической абструктивной болезнью легких. При этом заболевании вы не можете глубоко вдохнуть, и углекислый газ накапливается в организме.

9. Хроническая усталость

Неправильная работа легких приводит к истощению всего организма. Из-за этого больной человек изматывается и устает гораздо быстрее здорового. Все это происходит по причине недостатка кислорода в организме.

10. Проблемы со сном

Если вы можете заснуть, только приняв определенную позу, например в кресле или на высокой подушке, а когда вы лежите на ровной поверхности, дыхание затрудняется, вам стоит проверить легкие. Горизонтальное положение заставляет легкие работать активнее. И если ночью вы не можете лечь или просыпаетесь с одышкой или кашлем, необходима помощь квалифицированного специалиста.

«ВМ» побеседовала с врачом-пульмонологом городской поликлиники № 6 Департамента здравоохранения Москвы Анной Никитиной и узнала, какие методы профилактики необходимы для того, чтобы уберечь себя от легочных заболеваний.

— Основные заболевания легких — это респираторные инфекции, поэтому первичная профилактика должна включать в себя обязательную вакцинацию от гриппа. В зоне риска находятся люди старше 65 лет, курильщики, употребляющие алкоголь и имеющие избыточную массу тела пациенты, а также люди имеющие хронические патологии сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Что касается пожилых людей, в поликлиниках они могут привиться от пневмококковой инфекции, она позволяет защититься от наиболее известных штаммов, вызывающих пневмонию. Прививка рекомендована всем пациентам, находящимся в зоне риска. Не стоит забывать и про прохождение диспансеризации — это важный аспект профилактики, который зачастую люди игнорируют. На ранних стадиях заболевание легких очень хорошо поддаётся лечению.

Также не следует забывать и про образ жизни. У обычного человека он достаточно гиподинамичен. Я рекомендую проводить оздоровительные мероприятия: заниматься спортом, плаванием или хотя бы просто гулять. Кстати, скандинавская ходьбы очень полезна для профилактики и борьбы с лёгочными заболеваниями. Все физические упражнения направленны на повышение сопротивляемости организма, что в дальнейшем благополучно сказывается на повышении иммунитета и самочувствии.

Кроме того, очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Хроническая усталость оказывает неблагоприятное влияние на состояние организма. Люди с хронической усталостью больше подвержены риску легочных заболеваний. И ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Если вас что-то беспокоит, то гораздо разумнее обратиться к квалифицированному специалисту. Исправлять залеченный случай гораздо сложнее, чем лечить недуг на ранней стадии.