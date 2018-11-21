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Названа новая польза аспирина в борьбе с раком
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Названа новая польза аспирина в борьбе с раком 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые Лидского университета показали, что аспирин, а также эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании приняли участие более 700 пациентов из 53 больниц в Англии, у которых при колоноскопии был выявлен высокий риск развития рака кишечника. Все добровольцы были случайным образом распределены на четыре группы в зависимости от типа лечения. Каждый день в течение года участники принимали либо 300 миллиграммов аспирина, либо два грамма эйкозапентаеновой кислоты, либо сочетание аспирина и EPA или плацебо.
В конце исследования у добровольцев, которые принимали аспирин, общее количество полипов уменьшилось на 22 процента, а у тех, кто принимал EPA — на девять процентов, хотя разница между ними и группой плацебо не была статистически значимой. Однако в левой части кишечника у второй группы число полипов уменьшилось на 25 процентов.
Рак кишечника является одним из наиболее смертоносных типов злокачественных опухолей. Несмотря на национальную программу скрининга, в Англии и Уэльсе в 2014 году от этого заболевания умерли 16 тысяч человек.
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