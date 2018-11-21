Когда люди думают, что они умерли

Как может живой человек быть уверен в том, что он мертв? Казалось бы, абсурд… Однако это состояние прекрасно известно тем, кто страдает синдромом Котара. Таких людей во всем мире насчитывается всего несколько сотен.

Как проявляется синдром Котара?

Речь идет о психическом заболевании, которое медики рассматривают как одну из форм депрессии. Недуг назвали по имени французского невролога Жюля Котара, который в 1880 году описал первый подобный случай.

При синдроме Котара у человека нарушено восприятие собственного тела или отдельных его частей. Он может воспринимать свою физическую оболочку или, скажем, конечности как нечто чуждое, не поддающееся контролю со стороны мозга. У таких пациентов сначала возникает тревожное состояние, которое затем переходит в маниакальный бред с галлюцинациями. Им кажется, что тело существует отдельно от них самих, отсюда они делают вывод, что мертвы.

Не у всех пациентов синдром Котара проявляется одинаково. Одни люди просто не могут двигаться, хотя физических причин для этого нет. Другие не в состоянии принимать пищу. Есть и такие, кто стремится нанести себе вред или совершить самоубийство. Зафиксированы эпизоды, когда люди пытались сжечь себя при помощи кислоты, так как им казалось, что так они избавятся от «мертвой» плоти… Отдельные индивиды требуют, чтобы их похоронили, одели в саван, положили в гроб… Многие заявляют, что у них отсутствуют сердце, печень, легкие и другие внутренние органы.

«Синдром Котара является наиболее распространенным в случае аффективных расстройств: депрессии и биполярного расстройства, — комментирует медицинский эксперт А. А. Портнов. — Также существуют случаи, когда синдром Котара, выявляют, в частности, при шизофрении, деменции, эпилепсии, опухолях головного мозга, мигрени, рассеянном склерозе или черепно-мозговой травме».

«Живые мертвецы»

В большинстве случаев синдром Котара все-таки относительно излечим. В 2008 году 53-летняя жительница Нью-Йорка обратилась к родным с просьбой отвезти ее в морг, так как она умерла и от нее исходит запах гниющей рыбы. Женщина считала, что должна находиться среди покойников, а не живых людей. Несчастная была отправлена на психиатрическое лечение. Через месяц, проведенный в клинике, она пришла в норму.

Британец Грэм Харрисон решил покончить с собой, включив в ванне электроприбор. Но его спасли и отправили в больницу. Очнувшись там наутро, он был уверен, что уже скончался.

Грэму абсолютно ничего не хотелось: ни есть, ни курить, ни кого либо видеть или с кем-то разговаривать. Он даже перестал ощущать запахи. У него начали выпадать волосы, и он перестал чистить зубы. В то же время мужчина понимал, что он еще жив. Тогда он начал постоянно ходить на кладбище, так как там, среди мертвецов, чувствовал себя лучше всего.

Близкие Харрисона настояли, чтобы он обратился к врачам. В конце концов его отправили на обследование в университет Льежа. Придя на прием к профессору Стивену Лорейсу, Грэм первым делом заявил его секретарше: его проблема в том, что он мертв…

Лорейс просканировал мозг Харрисона. Выяснилось, что лобная и теменная зоны его мозга отличаются низкой активностью, как если бы он спал. После нескольких месяцев терапии состояние больного несколько улучшилось.

Причины синдрома Котара

Ученые из Кембриджа провели исследование, показавшее, что из 100 пациентов с диагностированным синдромом Котара почти все страдали психотической депрессией. При этом 86% из них нигилистически относились к своему телу, для 69% было характерно отрицание собственного существования, а 55% верили в то, что они бессмертны.

По мнению японских специалистов, возникновение синдрома Котара связано с недостаточной выработкой в организме гормонов бета-эндорфинов, ответственных за болевые ощущения и регулирование поведения.

Одна женщина с синдромом Котара утверждала, что ее левая рука ей больше не принадлежит. Эта пациентка страдала почечной недостаточностью и проходила гемодиализ. Помимо этого, у нее диагностировали еще и опоясывающий лишай, и ей был прописан препарат от герпеса — ацикловир.

Как показала статистика, в 1% случаев употребление ацикловира приводило к определенным отклонениям в психике. Так, Андерс Хеллден из Больницы Каролинского института и Тумас Линден из Сальгренской академии (Швеция) выяснили, что по крайней мере в восьми случаях у пациентов, принимавших ацикловир, развивался синдром Котара. При этом семеро из них имели проблемы с почками. При снижении дозы препарата или его выведении из организма симптомы недуга быстро ослабевали.

Исследователи обратили внимание на то, что у всех восьми пациентов наблюдался повышенный уровень CMMG — одного из продуктов распада ацикловира. По-видимому, из-за почечной недостаточности он не выводился из организма вовремя и начинал влиять на мозг. Поскольку у некоторых больных давление было сильно повышено, Хеллден предположил, что CMMG сужает мозговые артерии. А это довольно частая причина «глюков».

Ученые считают, что данное открытие позволит выявить участки мозга, ответственные за самосознание, в том числе и восприятие собственного тела. В дальнейшем это поможет разработать эффективные методы терапии для страдающих синдромом Котара и аналогичными заболеваниями.