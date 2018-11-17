Ангина или как распознать врага

«Мама, у меня побаливает горло», — эта, незначительная, на первый взгляд, детская жалоба — серьезный повод для тревоги. К сожалению, для многих мам легкое покраснение горла совсем не аргумент, чтобы оставить ребенка дома и не повести его в школу или детский сад. А зря….

Зачем нам гланды?

Гланды (или небные миндалины) нужны нам для того, чтобы нейтрализовать инфекцию, попадающую в организм с едой, водой и воздухом. Это первый защитный барьер нашей иммунной системы. Однако если вредных бактерий слишком много, а организм ослаблен (физические нагрузки или нервное напряжение), то гланды перестают выполнять свою работу, воспаляются, набухают, приобретают ярко — красный цвет… и начинается ангина.

Ангина — острое инфекционное заболевание с воспалительными изменениями ткани в области глотки и гортани. Впрочем, если у вашего ребенка и заболело горло, начался насморк… не делайте поспешных выводов. При классической ангине ни кашля, ни насморка, как правило, не бывает. Зато обязательна резкая боль в горле, температура, ломота в теле, головная боль. В этом случае без помощи врача никак не обойтись. Но пока Вы ждете специалиста, некоторые меры можете предпринять и сами…

Ангины бывают разные, но все они опасные…

Если температура 37С — 38С, общее недомогание, плохой аппетит, миндалины красные. У вашего ребенка самая легкая форма ангины (катаральная) Что делать? В этом случае помогут травяные отвары: календулы — 1 ст. ложку сухих цветков залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут. Эффективен отвар ромашки (готовиться он также как и отвар календулы), шалфея — 4 ч. Ложки измельченных листьев заварить 2 стаканами кипятка затем кипятить на медленном огне в течение 30 минут. Этими отварами полоскать горло каждые полчаса. Отвары промывают горло, одновременно успокаивают пораженные миндалины. Мы уже писали о том, что невысокую температуру сбивать не нужно (октябрь, 2004), дав возможность детскому организму бороться с инфекцией без посторонней помощи.

Если температура сразу поднимается до 39С — 40С, подчелюстные лимфаузлы увеличиваются, ребенок из-за сильной боли не может не только есть, но глотать слюну, миндалины красные, но с однородным сероватым налетом, то у него более тяжелая форма ангины (лакунарная) Что делать? В этом случае подойдет: настой чеснока -100гр измельченных долек чеснока заливают 1 стаканом теплой воды и настаивают 4 часа или же приготовить средство для полоскания из равного количества лимонного сока с медом. Полоскать необходимо каждые 15 минут. Эти средства помогут смыть гнойный налет, что сразу снизит температуру.

Если температура высокая— 39С -40 С, на отечных миндалинах видны желтые образования величиной с булавочную головку, по типу «звездного неба», то у вашего ребенка фолликалярная ангина, также одна из тяжелых ее форм. Что делать? В этом случае необходимо приготовить раствор из 1 ч. Ложки соли, 1 ч. Ложки соды и 5 капель йода. Это средство смывает налет, одновременно прижигает нарывчики на гландах. Температура, также как и в предыдущем случае, падает по мере избавления от налета.

Во всех случаях отлично помогает ингаляция из лука — 4 крупных луковицы нарезать и поместить в банку, дышать луковыми парами 5 -6 раз в день. Летучие ферменты лука обладают свойствами антибиотиков, убивают микробы и не разрушают иммунитет.

«Бабушкины рецепты», безусловно, хороши, но иногда врач остается непреклонен, считая, что гланды необходимо удалить.

«Удалять или не удалять?» — вот в чем вопрос

Дело в том, что с потоком крови инфекция из гланд распространяется по всему организму. А миндалины связаны с 97 органами, и такими важными как сердце, почки, печень… Поэтому запущенная ангина способна вызвать воспаления легких, почек и даже привести к инфарктам. Но, разве, не испытывали те, из Вас, чьим детям предлагали операцию по удалению гланд, сомнения: «А не будет ли ребенок болеть и дальше?» Да, Вы не ошиблись, в этом есть доля истины. И все же доктор выносит вердикт: «Скальпель — единственный выход».

Нарушение аппетита

Бледность

Быстрая переутомляемость, снижение работоспособности

Частая головная боль

Шейные лимфатические узлы постоянно увеличены

Боли в суставах

Неприятный запах изо рта. Если все или большинство нижеперечисленных признаков Вы обнаружили у ребенка немедленно обратитесь к специалисту:

«Не хочу болеть!»

Профилактика

Иногда однократного заболевания ангиной достаточно для тяжелых осложнений. Что уж говорить о тех случаях, когда ангины следуют одна за другой, Вот здесь встает вопрос о серьезной профилактике.

Уберечь ребенка от ангины не сложно, просто не давайте есть ему много мороженного, по возможности оберегайте от сквозняков, не давайте пить холодные напитки, не позволяйте вспотевшему ребенку выходить на улицу.

Помните о таких важных вещах как закаливание (обтирание по вечерам влажным полотенцем), полноценное питание и прогулки на свежем воздухе. Важно знать, что источником ангины могут быть и кариес и заболевание десен. И помните, что болезнь лучше предупредить, чем лечить.