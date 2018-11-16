Антибиотики уже неэффективны?

В правительстве начали разрабатывать проект по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Речь идёт об антимикробной резистентности, которую необходимо постоянно отслеживать. В рамках стратегии будут проводиться курсы повышения квалификации медработников, информирование населения и разрабатываться методы борьбы с резистентными микроорганизмами. Среди последних обозначены лабораторные исследования возбудителей болезней и выявление причин их устойчивости к различным лекарствам.

Проблема полирезистентности к медикаментам возникла в конце XX века. Именно тогда появилось много антибиотиков. Тогда врачи верили, что антибиотики — панацея от всех болезней. А правительства многих стран, основываясь на этом доводе, утвердили свободную продажу антибиотиков.

Антибиотики начали назначать постоянно. Но вскоре выяснилось, что у них есть побочные эффекты. Эти препараты убивают все бактерии — и вредные, и полезные, тем самым нанося вред внутренней микрофлоре. И тогда начали появляться пробиотики.

Только за последние 10 лет пришло осознание этой проблемы, причем даже на уровне Всемирной организации здравоохранения , которая признала наступление «послеантибиотической эпохи». Ведь эти лекарства нарушают человеческий микробиом, то есть жизненную среду внутренних органов. Это приводит к нарушению работы органов пищеварения, проблемам с центральной нервной системой, аллергии, почечной недостаточности, дисфункции печени и общему снижению иммунитета. Зачастую даже такое явление как стоматит является результатом приема лекарств, наносящих урон микрофлоре ротовой полости.

К тому же оказалось, что многие антибиотики перестали действовать, так как различные бактерии, жизненный цикл которых весьма короткий, в процессе эволюции и благодаря мутациям стали очень быстро вырабатывать резистентность к активным веществам. В частности, такая устойчивость возникла у возбудителей туберкулеза. Известны своей привыкаемостью к лекарствам стафилококки.

Проблема полирезистентности — общемировая. Во многих европейских странах решили, например, еще в начале 2000-х годов отменить свободную продажу антибиотиков, признав факт масштабной устойчивости бактерий к уже существующим лекарствам на уровне ЕС . В странах Западной Европы, например, во Франции, вы сможете приобрести антибиотик в аптеке только по рецепту врача.

Доступность антибиотиков играет большую роль в проблемах со здоровьем у значительной части населения. Как только у человека что-то начинает болеть, он тут же бежит в аптеку за таблетками. Поэтому так важно вести просветительскую работу среди населения на предмет рисков и угроз, связанных с приемом антибиотиков. Лечить обыкновенную простуду или сбивать температуру, принимая их, крайне не рекомендуется.

В тоже время стоит признать, что альтернативы антибиотикам сегодня нет. Они приносят многочисленные издержки, но при серьезных заболеваниях их роль нельзя недооценивать. Иногда действительно нужно принять препарат, который бы уничтожил болезнетворные бактерии. Например, при менингите без антибиотиков не обойтись. Другое дело, что люди к этой возможности прибегают чаще, чем следует. И если даже возникла необходимость в приеме медикаментов, нужно заранее просчитать, как компенсировать возможные риски для своего здоровья приемом как пробиотиков, так и богатых витаминами фруктов и овощей.

Также важен контроль за опосредованным приемом антибиотиков — том самом, о котором человек может и не знать. Ведь недобросовестные производители иногда добавляют в корм животным антибиотические элементы. Борьба с устойчивостью к антибиотикам в пищевой промышленности и в сельском хозяйстве на основе четкого мониторинга соблюдения стандартов должна быть включена в новый проект правительства.