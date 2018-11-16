Ученые нашли лекарство от сонной болезни

Учёные разработали новый эффективный препарат для лечения сонной болезни или африканского трипаносомоза человека. Лекарство под названием «Фексинидазол» получило одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в Лондоне.

Сонная болезнь распространена в Тропической Африке. Она вызывается паразитом, который передаётся мухой цеце. Доля населения, входящая в группу риска, составляет примерно 70 миллионов человек. Россияне, путешествующие по чёрному континенту, также не застрахованы от страшного недуга. Заболевший перестает спать по ночам, у него начинаются приступы агрессии, нарушение психики. В конечном счёте он погибает.

Медики назвали новую терапию от болезни «радикально упрощённой». «Фексинидазол» — препарат, который можно принимать перорально. Курс лечения составляет десять дней. Пациент не нуждается в госпитализации. Также не требуется брать спинномозговую жидкость заболевшего, чтобы определить стадию болезни. «Фексинидазол» эффективен как для лёгких, так и для тяжёлых форм недуга.

Ещё десять лет назад основным методом лечения африканского трипаносомоза человека был препарат на основе мышьяка — «Меларсопрол». Около 5% пациентов, которых им лечили, умирали. Потом появились более щадящие способы борьбы с болезнью: комплекс инъекций и лекарств. Пациента в обязательном порядке госпитализировали.

«Это огромный скачок в борьбе с этой болезнью. Такое лекарство было мечтой всей моей жизни»,

— сказал доктор Виктор Канде, советник министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, который курировал клинические испытания препарата.

Елена Темерева, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ , отметила тенденцию к упрощению лечения тяжёлых заболеваний. Болезни, которые раньше плохо поддавались лечению, сейчас можно купировать с помощью приёма курса препаратов.

«Происходит восстановление жизненных циклов паразитов и появляется понимание, как они существуют в человеческом организме. Поэтому появляются современные и эффективные препараты»,

— резюмирует эксперт.

Не только паразитарные, но и вирусные заболевания стало лечить проще. Российские учёные проводят клинические испытания нового препарата против ВИЧ. С новым лекарством жизнь больных вирусом изменится кардинально. Достаточно будет одного укола в месяц, чтобы болезнь не проявляла себя. Сейчас больные ВИЧ принимают препараты перорально несколько раз день. Это создаёт много проблем. Во-первых, люди забывают вовремя выпить таблетку, снижая тем самым эффективность лечения. Во-вторых, у 15% людей проявляются побочные эффекты.