Заразны ли психические заболевания на самом деле

Психические заболевания могут передаваться по наследству — это известно и врачам, и обычным людям. Но предположение, что психические заболевания заразны, кажутся измышлениями мнительных и малообразованных граждан. Однако недавние исследования показали: в подобных утверждениях есть доля истины, и немалая.

Психиатры, имеющие многолетнюю практику с пациентами психиатрических клиник, отмечают схожие симптомы у больных и обслуживающего персонала, изо дня в день контактирующих друг с другом. Более того, психотерапевт Института психотерапии и клинической психологии А. В. Смирнов утверждает, что среди психиатров очень высок процент депрессий, алкоголизма, самоубийств и шизофренических проявлений.

Специалисты Московского гештальт-института приводят в пример случаи так называемого группового помешательства — когда носитель психического заболевания «заражал» родственников или близких людей в течение относительно небольшого промежутка времени. При этом отмечалось, что «заражаемый» характеризовался сниженным уровнем интеллекта, то есть противостоять воздействию интеллектуально не мог. А это еще раз подтверждает беззащитность организма в целом и мозга в частности от подавляющего воздействия «психологической заразы».

В журнале «Память и познание» было опубликовано исследование экспериментаторов, которые провели исследование группы добровольцев, контактирующих с психически больными людьми, для составления рейтинга наиболее заразных психических заболеваний. Результаты оказались удивительными.

На первом месте по риску воздействия на контактирующих с больным человеком вышел алкоголизм, диагностируемый именно как психическое заболевание, а не бытовая девиация. То есть речь идет о людях, психика которых разрушена активными и многолетними возлияниями и которые не поддаются традиционному медикаментозному лечению. Признаки такого состояния — галлюцинации, бредовые состояния, потеря социализации и невозможность нахождения вне стен специализированной клиники. Угроза заражения от таких людей превышает 50 процентов.

Анорексия заняла второе место — более 35 процентов в шкале риска заражения. Более того, особую опасность для психики окружающих представляет беспомощное состояние больного и вызываемая этим эмпатия, присущая его близким и родственникам.

Депрессивное расстройство угрожает 30 процентам контактирующих с больным. Резко отстают в этом списке биполярные расстройства — около 11 процентов вероятности заражения. Шизофрения опасна примерно для 7 процентов контактеров. И даже аутизм, который является врожденным заболеванием, может заразить до 5 процентов людей, тесно общающихся или постоянно находящихся рядом с таким больным.

Болезнь Альцгеймера тоже попала в список потенциально заразных заболеваний, однако пока нельзя говорить о том, что есть однозначная доказательная база — исследования лишь начаты, и результаты можно ожидать в ближайшем будущем. Пока же специалисты советуют при появлении симптомов психических заболеваний у ваших близких как можно быстрее обращаться к врачам. Во многих ситуациях всем контактирующим с заболевшим придется пройти обследование и получить назначения психиатра и терапевта в качестве профилактики возможного заражения. Ибо мозг человека — предмет не изученный в достаточной степени, но любые заболевания, в том числе и психические, в ряде случаев вполне можно предотвратить.