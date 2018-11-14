Рекомендации для тех, кто хочет избежать инсульта

Для человека в третьем возрасте инфаркт и инсульт — главные удары по здоровью, а нередко и по жизни. Они занимают первое место среди причин инвалидности и смерти. Учитывая всю серьезность ситуации, многим хотелось бы знать, что помогает снизить риск и как сделать все возможное, чтобы не узнать, какой он — инсульт.

1. Контролировать давление

Инсульт и гипертония — сопутствующие друг другу диагнозы. Разрыв сосуда может быть спровоцирован повышением давления. Многие пожилые люди считают, что с их возрастной гипертонией ничего особенно не поделаешь, но это неправда: «поделать» можно и нужно — есть достаточно лекарственных схем, которые позволяют контролировать давление, тем самым снизив риск инсульта. Нужно только найти хорошего кардиолога и поддерживать с ним постоянный контакт — сходить один раз «за таблетками» недостаточно.

Что делать: купить тонометр, если вам уже 40+. И если есть гипертония, ПОСТОЯННО принимать назначенные врачом лекарства, контролирующие давление. Они существуют именно для ежедневного приема, а не когда тонометр покажет высокие цифры.

2. Обследовать с­осуды

Инсульт — это следствие сосудистых нарушений, один из симптомов атеросклероза сосудов. Это заболевание совершенно никак не проявляется до тех пор, пока не дойдет до инфаркта или инсульта, его нельзя почувствовать, оно нигде не болит, не давит, не тянет и не ломит. Если не обследовать сосуды и не уточнять ситуацию с холестерином разных фракций в крови, можно узнать о существовании атеросклероза, уже перенеся инсульт. Лучше бы раньше, тем более что ситуацию можно взять под контроль и снизить риск сосудистой катастрофы.

Что нужно: все сосуды на предмет бляшек не проверишь, но можно сделать УЗИ сонных артерий — если там есть признаки атеросклероза, значит, есть и угроза инсульта.

3. Не пить и не курить

И алкоголь, и табак — доказанные факторы риска инсульта. То и другое вызывает спазм сосудов, в том числе головного мозга, и может либо усугубить другие состояния, которые сами по себе опасны в плане инсульта (например гипертонию), либо сыграть собственную роль в плане увеличения риска. Курение, к примеру, повышает его в два раза.

Что нужно: алкоголь сократить до умеренного количества, курение — до нуля. Бонус: через пять лет без табака риск инсульта сократится до такого же уровня, как и у никогда не куривших.

4. Похудеть и перестать с­идеть

Сказать легко, сделать довольно трудно — но нужно, если надо снизить риск инсульта. Ожирение его серьезно повышает, как и малоподвижный образ жизни. Зато минус 5 кг — это давление минус 5 мм рт. ст.

Что нужно: добиться нормального ИМТ (индекса массы тела). Это необязательно идеальная спортивная фигура, речь тут не о красоте. И начать двигаться: опять же необязательно пропадать в спортклубе — годится любая регулярная активность, та же простая ходьба.

5. Прислушиваться к себе

Есть состояния, которые могут быть предвестниками инсульта. Например, головная боль. Голова может болеть по множеству разных причин — от мигрени до напряжения, поэтому легко пропустить боль, связанную с атеросклерозом и означающую повышенный риск инсульта в ближайшее время.

Что делать: обращать внимание и обращаться к врачу, если есть эпизоды головокружения, мушки перед глазами, притупление зрения и слуха, шум и звон в ушах. Все это для пожилого человека не должно быть «возрастной нормой», а должно стать поводом для обследования.