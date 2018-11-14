Какая связь между эмпатией и аутизмом

Расстройство аутистического спектра чаще всего наблюдается у людей, не склонных к эмпатии и стремящихся к систематизации информации. К такому выводу пришли американские ученые, проведя опрос среди 670 тысяч человек.

Исследователи выяснили, что так называемый «маскулинный» образ мышления может привести к возникновению аутизма. В свою очередь Доцент института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин отмечает, что аутизм может быть как врожденный, так и приобретенный.

— Если родители ребенка не обладают чувством эмпатии, то это может передаться на генетическом уровне, — рассказал он. — При жизни аутизм может возникнуть у тех, кто не достаточно эмоционален или же тех, кого не научили сопереживанию другим.

При этом психолог уверен, что развивать чувство эмпатии у детей можно и нужно. По словам Гарифуллина, чтобы ребенок научился сопереживать, он должен на себе ощутить соответствующее чувство боли.

— Некоторые специалисты советуют мамам специально плакать, чтобы ребенок их пожалел, но это не эффективно, если ребенок сам никогда не ударялся, не падал и не понимает, что такое боль, — считает эксперт.

В то же время ошибочно считать, что чувство эмпатии более развито у женщин, чем у мужчин.

— Это совсем не так, просто женщины чаще мыслят иначе, более эмоциональны по своей натуре, склонны к проявлению чувств, в частности, по отношению к своим детям — говорит психолог.

В то же время под большим вопросом остается утверждение, что «мускулинное» мышление присуще только мужчинам.

— Склонность к целеустремленности, доминированию, бесстрашию есть и у многих представителей женского пола, — отметил эксперт. — Женщины даже порой более выносливы, терпеливы.

В этой связи у них действительно могут наблюдаться признаки «мускулинного» мышления, но это никак не ведет к развитию аутизма у них.

СПРАВКА

Появление аутизма связываю в первую очередь с патологией родов, черепно-мозговыми травмами, инфекциями. Некоторые ученые относит аутизм к детской шизофрении или врожденной дисфункции мозга. Исследователи также отмечают, что важную роль в развитие аутизма играет врожденная хрупкость эмоций. В этом случае при воздействии неблагоприятных факторов ребенок закрывается от внешнего мира.