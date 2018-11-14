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Самые опасные человеческие паразиты
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Самые опасные человеческие паразиты 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Wikipedia
Паразитические организмы подстерегают людей на каждом шагу, но встреча с некоторыми из них может быть фатальной.

Филярии

Круглые черви, которые провоцируют лимфатический филяриоз, или "слоновую болезнь", распространенную в тропиках. Переносчиками являются москиты. Попадая в организм человека, филярии поражают лимфатическую систему и нарушают ее работу. Могут пройти годы, прежде чем появятся типичные симптомы: хроническое отекание тканей и утолщение кожи. В тропических странах обязательно нужно использовать репелленты и москитные сетки.

Шистосомы

Плоские черви, широко распространенные в тропических водоемах с пресной водой. Способны проникать в организм человека через кожу, слизистые и при заглатывании воды, закрепляются в стенках кровеносных сосудов и провоцируют развитие шистосмоза. Это опасное заболевание, которое тем не менее поддается лечение. Стандартная профилактика — мыть руки, овощи и фрукты и не купаться в тропических водоемах.

Неглерия Фоулера

Опаснейшее одноклеточное — мозговая амеба — распространена по всему земному шару, обитает в пресных водоемах. Паразит попадает в нос вместе с водой и по обонятельному нерву проникает в мозг, провоцируя амебный менингоэнцефалит. Важно не пропустить первые симптомы: сильные головные боли, галлюцинации, ухудшение зрения и эпилептические припадки — и вовремя обратиться к врачу.
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