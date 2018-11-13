Педиатры в США не принимают детям без прививок

В Соединенных Штатах ширится движение родителей, отказывающихся от прививок. Дело приняло настолько серьезный и массовый оборот, что педиатры вынуждены были заявить, что отказываются принимать детей, не прошедших вакцинацию.

Широко известно, что вакцинация населения уменьшает заболеваемость, инвалидность и смерть от различных инфекционных заболеваний. В своей эффективности она не может сравниться ни с одной мерой общественного здравоохранения.

В одних только США за счет сокращения трат на лечение болезней в прошлом году она позволила сэкономить 1,53 триллиона долларов при инвестициях в иммунизацию 586 миллиардов долларов.

Однако все эти цифры не могут убедить родителей, решивших отказаться от вакцинации, так как она якобы вредит здоровью их ребенка. На основании данных сомнительных исследований они убеждены, что вакцинация приводит к аутизму у детей.

«Родители, которые не привили своего ребенка от кори, не просто подвергли его риску, они поставили в опасное положение других детей в моей приемной», — заявил доктор Чарльз Шудман, отказавшийся принимать невакцинированных детей.

Дотти Хайме, основательница группы Moms in Charge, сообщила, что родители-отказники «взвесили все риски и выгоды для собственных детей», поэтому сделавшие подобное заявление педиатры являются шарлатанами. Она подчеркнула, что американцы, решившие отказаться от вакцинации, чувствуют себя преданными, так как во многих офисах педиатров появились объявления о том, что врач больше не будет их принимать.

«Я уважаю свободный выбор каждого человека, но я чувствую ответственность перед всеми людьми, которые приходят на прием. Поэтому я больше не будут принимать новых пациентов, которые решили не прививать своих детей», — сказано в объявлении педиатра Санни Мариа.

Американская академия педиатрии поддержала родителей-отказников и также напомнила детским врачам, что они должны говорить о важности прививок во время осмотров, но обязаны уважать пожелания родителей детей, которые не проживают в рискованной ситуации.

Но педиатры распространили заявление, в котором спрашивают, понимают ли родители, что делают своих детей уязвимыми на всю жизнь? Что они скажут своей дочери, заболевшей во время беременности краснухой? Или сыну, потерявшему возможность иметь детей, из-за перенесенного в подростковом возрасте паротита?

«Вы скажете им, что эти болезни показались вам несерьезными? Что домашней экологически чистой пищи, по вашему мнению, было достаточно для защиты? Что вам очень жаль?» — сказано в тексте обращение педиатров.

Борьба с вакцинацией не является исключительно американской реалией. В России, да и во всем мире, отказываются от прививок тысячи апологетов теории заговора корпораций. Они уверены, что прививки носят эффект плацебо как минимум, и тотально вредны как максимум.

Есть мнение, что вакцинация придумана врагами человечества для его сокращения, так как вызывает аутизм, болезни Альцгеймера, Паркинсона и Крона, судорожные расстройства, синдромы Туретта и хронической усталости, вплоть до дефектов речи.

Напуганные «детским прививочным геноцидом» россияне собираются в сообщества, пишут петиции и шлют проклятия коррумпированной системе здравоохранения, якобы использующей Россию, как полигон для испытаний. Они всерьез считают, что в партии лекарств некие злодеи помещают экспериментальные ампулы, чтобы получить результаты нелегального эксперимента и нажиться на них.

Некоторые даже усматривают в вакцинации признаки сектанства и сатанизма. Они советуют бороться с «прививочным лобби» цитатами из Корана и Библии. А также сразу сообщать, что не хотят прививать детей по религиозным соображениям, и не вступать ни в какие дискуссии.

Антинаучная точка зрения

Врач-педиатр Григорий Шеянов сообщил «360», что в околомедицинских кругах, которые он назвал маргинальными, действительно существует мнение, что прививки связаны с аутизмом.

«Прямых доказательств этому утверждению нет, но и опровергнуть его, как и любую глупость, трудно. Это даже не антинаучная точка зрения, она находится в параллельной реальности, не в области научных методов», — отметил врач.

Он сообщил, что сейчас в России отказников от вакцинации стало гораздо меньше, чем было, например, в 90-е годы.

«Всегда находятся какие-то радикально настроенные социальные группы, которые борются с паспортами, присвоением ИНН, прививками. К сожалению, я на практике с последними до сих пор сталкиваюсь», — сообщил Шеянов.

Педиатр подчеркнул, что увеличение численности непривитых людей играет большую роль в распространении инфекционных заболеваний в виде вспышек и эпидемий.

«Заболеть могут и привитые люди, но у них болезнь будет протекать в легкой форме. Ситуация становится тревожной в том случае, когда вакцинированных будет меньше 90-95%. Если их меньше 50%, общество подобно сухому лесу, который готов вспыхнуть», — подчеркнул педиатр.

По его словам, некоторые заболевания носят скрытую, неявную опасность. Например, паротит (свинка), перенесенный в подростковом возрасте в будущем может стать причиной бесплодия у мужчин.

Как сообщила «360» главный педиатр Московской области и главный врач Московского областного консультативного диагностического центра Нисо Одинаева, перенесенная непривитой беременной женщиной краснуха 100-процентно станет причиной грубейших пороков со стороны сердца, зрения и слуха у ребенка. Собственно, и другие заболевания без должной вакцинации могут привести к летальному исходу или тяжелейшей пневмонии.

«Сейчас нет резкого увеличения отказов от вакцинации. Во-первых, наблюдающие детей участковые педиатры научились правильно аргументировать необходимость прививок. Во-вторых, с массовым распространением интернета родители стали более грамотными, им доступно больше информации. Разумеется, в СМИ время от времени появляются сообщения, что прививки вызывают аутоиммунные заболевания и аутизм. Но ни в отечественной, ни в зарубежной научной литературе этому нет обоснованных доказательств», — подчеркнула Нисо Одинаева.

Она признала, что в ряде случаев возможны проявления обострений или хронизации каких-то заболеваний, но они не ведут к грубым нарушениям здоровья.

«Чаще всего выясняется, что имела место пищевая аллергия. После вакцинации появляются высыпания, мама в ужасе, но позже выясняется, что в этот день она взяла новый продукт прикорма, который и вызвал реакцию», — сообщила главный педиатр Московской области.