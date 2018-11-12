Сигналы, которые посылает вам организм

Часто наш организм дает знать о потенциальной проблеме со здоровьем на самом начальном этапе, но мы не распознаем сигнал. А ведь многие болезни можно было бы предотвратить!

1. Чувство сухости кожи

Вы пользуетесь кремом, но все равно не можете избавиться от ощущения стянутости, сухости кожи. Возможно, причина в недостатке витамина Е. Следствием может стать преждевременное старение кожи, нарушение обмена веществ, снижение секреции половых гормонов, ухудшение памяти и зрения. Срочно добавляйте в рацион жирную рыбу и растительные масла.

2. Ломкие ногти

Если вы заметили, что в последнее время часто ломаете ногти, это может говорить о нехватке витаминов группы В. А чревато это бессонницей, расшатанными нервами, появлением шелушащихся пятен на коже. А в более запущенном случае можно заполучить желудочные заболевания, проблемы с кишечником и даже с сердцем. Витаминов этой группы много в печени, пивных дрожжах, зеленых овощах.

3. Кровоточат десны

Помимо того что лучше обратиться к стоматологу, чтобы не упустить момент для лечения парадонтоза, имеет смысл увеличить количество поступающих в организм витаминов С и РР (рутина). Налегайте на цитрусовые, абрикосы, черешню, малину и смородину.

4. Сводит мышцы

«На ровном месте» у тебя сводит то руку, то ногу? Вашему организму не хватает калия и магния, что опасно для сердца. Почаще ешьте дыню, курагу и абрикосы или принимайте специальный витаминный комплекс.

5. Тянет на соленое

И ничего смешного. Если самая популярная причина исключена, этот симптом может указывать на воспалительный процесс в мочеполовой системе. Сходите к урологу!

6. Тянет на сладкое

Если для вас это в целом не типично, скорее всего, у вас нервное истощение, или же вы пережили серьезный стресс, после которого организм еще не восстановился. Тот редкий случай, когда организм сам сообщает, чего ему надо: глюкозы. И на здоровье: ешьте шоколад, мед, дайте себе волю.

7. Тянет на кислое

Так дает о себе знать печень. Помогите ей восстановиться, включив в рацион фасоль, яйца, авокадо, разные виды капусты (в том числе морскую), чеснок и лук.

8. Тянет на пресное

Так бывает: вся пища вдруг начинает вам казаться «пере». Пересоленой, переперченой, слишком острой, горькой, кислой… Это подает голос начинающийся гастрит. Переходите на диетическое питание и ешьте больше обволакивающих желудок блюд: каши, супы-пюре. Откажитесь на время от любой пищи с резким вкусом, особенно от кислого и острого.

9. Тянет на горькое

Организму нужен детокс: желание съесть горькую пищу обычно появляется при переполненности кишечника. Чернослив, свекла и другие натуральные слабительные средства помогут быстро справиться с проблемой. Если в течение 5−7 дней горькая пища не потеряет привлекательности — идите к гастроэнтерологу.

10. Тянет на острое

Острые специи ускоряют процесс переваривания пищи, поэтому если вы вдруг полюбили табаско и щедро перчите любую пищу, это может быть так называемый «синдром ленивого желудка», то есть ваш организм ленится самостоятельно переваривать пищу, без стимуляции. Хотя бы 2 приема пищи в день должны быть нейтральными: не давайте желудку расслабляться!