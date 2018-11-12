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Рыбий жир может спасти от инфаркта
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Рыбий жир может спасти от инфаркта 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые провели два исследования, в ходе которых выяснилось, что рыбий жир отлично подходит для профилактики против инфарктов и инсультов. Он улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.
В первом исследовании участвовали восемь тысяч человек. Испытуемых разделили на две группы. Одним участникам дали этил-эйкозапентаеновую кислоту, а другим — плацебо. После завершения эксперимента результаты показали, что этил-эйкозапентаеновая кислота снизила количество смертей от сердечных приступов и инсультов среди пациентов с нарушением работы сердечно-сосудистой системы.
Во втором исследовании количество участников возросло до 28 тысяч. Каждый день им давали один грамм препарата с этил-эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислотами. Таким образом риск инфарктов среди участников сократился на 28%.
Отметим, что недавно ученые из Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН назвали рыбу с большим содержанием жирных кислот омега-3. Эта рыба — боганидский гольц. Специалисты посоветовали включить ее в постоянный рацион питания.
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