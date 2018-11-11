Признаки ранней деменции

Деменцию, или старческое слабоумие, важно распознать на ранних стадиях, чтобы вовремя принять необходимые меры.

Специалисты считают, что человеку можно помочь, если заметить ранние признаки развития заболевания, когда явные симптомы еще не проявили себя.

Забывчивость

Человек не может вспомнить события недавнего прошлого, не усваивает важную информацию, забывает о встречах и данных обещаниях — все это дает веские основания основания насторожиться и обратиться к врачу.

Дезориентация во времени и пространстве

Если вы часто просыпаетесь утром и не сразу можете понять, где вы находитесь и сколько сейчас времени, стоит понаблюдать за собой. Возможно, вы просто устали и вам пора в отпуск. Если ситуация повторяется и вы заметили у себя другие тревожные признаки, стоит обратиться к врачу за консультацией.

Проблемы со сном

Кода человек незаметно для себя начинает спать более 9 часов, повышается вероятность того, что у него разовьется деменция. В данном случае долгий сон не приводит к возникновению заболевания, а является его сопутствующим признаком.

Розацеа

Склонность кожи к прокраснениям, повышенная чувствительность, частое появление гнойничков и высыпаний также может косвенно указывать на проблемы с сосудами мозга.

Изменение поведения

Склонность к апатии, отсутствие интереса к жизни и новым знаниям или занятиям, чрезмерная сентиментальность или, наоборот, грубость, изменение характера также могут быть связаны с развитием деменции.

Потеря чувствительности

Еще одним тревожным симптомом является потеря чувствительности. Страдающие Альцгеймером слабее чувствуют боль и не так резко реагирует на тепло-холод.

Все эти симптомы говорят о возможном развитии деменции. Лучше всего обратиться к врачу за консультацией и пройти все необходимые обследования, чтобы подтвердить или исключить диагноз и получить своевременное лечение.