Чем опасен укус комара

Укус комара — не просто досадная неприятность в виде долго зудящего пятна, папулы. Проведенные научные эксперименты доказали, что даже если слюна этого насекомого не заражена патогенными микроорганизмами, она оказывает негативное влияние на иммунную систему человека. Причем — с первого же укуса. Научные публикации в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases содержат аргументы, на которые опираются выводы и результаты заявлений ученых.

По данным ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний в настоящее время более трети населения планеты (а это больше 2 млрд человек) проживают в регионах, где укус комара смертелен в буквальном смысле.

Комары являются переносчиками таких болезней, как лихорадка денге и Западного Нила, малярия, вирусы Зика и Чикунгунья, арбовирусные инфекции, туляремия. Лихорадка денге — крайне опасное заболевание. Каждый год лихорадкой денге заражаются от 50 до 528 миллионов человек и примерно от 10 000 до 20 000 умирают. Проблема в том, что вирус воздействует исключительно на человека. Таким образом, лишая возможности найти вакцину или лекарство в лабораторных условиях, ставя опыты на животных.

Но лабораторные мыши послужили науке для исследований воздействия комариной слюны. В частности, с помощью таких экспериментов было доказано отрицательное воздействие даже однократных комариных укусов на иммунитет и развитие ответных аллергических, аутоиммунных реакций организма. В случае поражения в организме мышей (и человека тоже) резко возрастает количество сигнальных частиц воспаления — цитокинов. Это означает, что любая инфекция будет развиваться более бурно, провоцируя сильные воспаления, осложнения. Также происходит активизация Т-хелперов, что приводит к возникновению или сильному обострению аллергических проявления. Вплоть до приводящих к серьезным последствиям и летальным исходам реакций (например, отеку Квинке (отек слизистой, кожи и подкожной клетчатки)).

Эффект от воздействия комариной слюны на иммунитет достаточно длительный — порядка одной недели. В настоящее время принято решение продолжать исследования воздействия комариной слюны на человеческий организм.