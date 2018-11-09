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Может ли медицинская маска защитить от простуды
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Может ли медицинская маска защитить от простуды 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
Еще несколько лет назад встретить на улице человека в медицинской маске было довольно трудно. Теперь же это не является какой-то диковинкой. Люди предпочитают профилактику простудных заболеваний и всеми силами стараются обезопасить себя от вирусов. Поможет ли в этом маска или не стоит надеяться на ее защиту?
Если вам греет душу тот факт, что маска может служить своеобразным барьером против вирусов, носите ее на здоровье. Но уповать на то, что она гарантированно защитит вас от возможности подцепить простуду, не стоит.
Дело в том, что маски закрывают лишь часть лица и прилегают к коже недостаточно плотно, так что у вирусов и инфекций есть множество «обходных» путей, чтобы попасть в ваш организм.
Например, даже надевая маску, вы оставляете незащищенными глаза. Например, вирус гриппа легко попадает на слизистую оболочку глаза и через носослезные каналы легко проникает на слизистую носа. Результат — заболевание.
Маска скорее поможет вам не заразить окружающих людей, а вот уповать на то, что она защитит вас от инфекции, все же не стоит.
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