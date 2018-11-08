5 случаев, когда антибиотики опасны

WomanHit.ru предупреждает: не занимайтесь самолечением

Случай №1

Антибиотики не помогают при простуде, гриппе и ОРВИ. Если вам врач ставит один из этих диагнозов, вслушивайтесь внимательно, что за лекарства вам прописывают.

Случай №2

Причина острого респираторного заболевания — вирусы, а не бактерии. Антибиотики не воздействуют на вирусы, не могут их разрушить и убить.

Случай №3

Антибиотики могут сильно навредить организму, который просто привыкает к ним. И в следующий раз, чтобы справиться с болезнью, надо будет назначать более сильное средство.

Случай №4

Антибиотики обладают серьезными побочными действиями, такими как угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета. Кроме того, они вызывают дисбаланс микрофлоры кишечника и слизистых оболочек в организме.

Случай №5

Нельзя принимать антибиотики просто потому, что вы долго болеете и вам надо срочно выходить на работу. Врач вас должен осмотреть, выявить бактериальный очаг и только после этого назначить лекарство соответствующего спектра действия.