Ещё
5 случаев, когда антибиотики опасны
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 случаев, когда антибиотики опасны 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru предупреждает: не занимайтесь самолечением

Случай №1

Антибиотики не помогают при простуде, гриппе и ОРВИ. Если вам врач ставит один из этих диагнозов, вслушивайтесь внимательно, что за лекарства вам прописывают.

Случай №2

Причина острого респираторного заболевания — вирусы, а не бактерии. Антибиотики не воздействуют на вирусы, не могут их разрушить и убить.

Случай №3

Антибиотики могут сильно навредить организму, который просто привыкает к ним. И в следующий раз, чтобы справиться с болезнью, надо будет назначать более сильное средство.

Случай №4

Антибиотики обладают серьезными побочными действиями, такими как угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета. Кроме того, они вызывают дисбаланс микрофлоры кишечника и слизистых оболочек в организме.

Случай №5

Нельзя принимать антибиотики просто потому, что вы долго болеете и вам надо срочно выходить на работу. Врач вас должен осмотреть, выявить бактериальный очаг и только после этого назначить лекарство соответствующего спектра действия.
WomanHit.ru: последние новости
7 советов по очищению организма Беременную жену Диброва срочо прооперировали Николай Фоменко спас жизнь Сергея Мазаева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вам за 40 и вы ни разу не проходили колоноскопию?5
Какие части тела могут исчезнуть в будущем17
Иммунные клетки рака помогут в лечении тяжелых опухолей
Чем опасна минеральная вода22
Хеликобактер пилори: лечить или нет
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
10:03
Какие части тела могут исчезнуть в будущем
Наука
06:18
Привычки, которые напрасно считали полезными
ЗОЖ
11:06
Когда мы получим эликсир молодости
Наука Болезни и лекарства
05:46
В Москве проведут уникальные лекции для врачей в рамках поручения Путина
Новости
00:56
Молоко ухудшает симптомы простуды
Новости Народная медицина
01:23
Банки и горчичники: стоит ли так мучиться
Болезни и лекарства
04:24
Что будет с организмом, если есть авокадо
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение