Хеликобактер пилори: лечить или нет

Заразиться этой бактерией очень легко, например, через общую посуду или поцелуи, неслучайно ее называют семейной. Если у одного из членов семьи обнаружена хеликобактер, то в большинстве случаев она окажется и у остальных. Кстати, кошки и собаки также могут быть носителями этой невероятно живучей бактерии.

Эта бактерия может долго жить в человеческом организме, причем встретить ее можно не только в желудке, но и в слюне, зубном налете и даже кале. Впервые ее открыли немецкие ученые еще в 1875 году, затем о ней писал польский ученый, а потом и русский профессор Игорь Морозов в 1974 году.

И только австралийский патолог Робин Уоррен , который обнаружил эту бактерию в 1979 году, смог провести исследования совместно с Барри Маршалом. А в 2005 году за свои исследования ученые были удостоены Нобелевской премии.

Они доказали, что большинство гастритов и язв желудка вызваны именно этой бактерией. Сейчас известно, что хеликобактер провоцирует язву двенадцатиперстной кишки, рак желудка и некоторые случаи лимфом желудка.

В некоторых случаях хеликобактер себя не проявляет, однако после 40 лет стоит решиться и пройти обследование. Самый простой и достоверный способ — гастроскопия. Существует также дыхательный тест, анализ крови на иммуноглобулины, но они не так информативны.

Исходя из полученных данных, врач назначает лечение, которое обязательно включает антибактериальную терапию, обычно это два антибиотика, которые усиливают действие друг друга, препараты, снижающие кислотность, и гастропротекторы. После лечения стоит обязательно показаться специалисту и пройти повторное обследование, чтобы убедиться, что лечение прошло успешно.

Долгое время считалось, что если у пациента нет жалоб, то и проводить лечение не нужно. Но сейчас врачи смотрят на эту проблему иначе. Согласно одному из положений Киотского глобального консенсуса, "H. pylori-инфицированным пациентам должна быть предложена эрадикационная терапия, если нет иных обоснованных мнений". Это значит, что лечение необходимо.