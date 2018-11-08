Памятка: что нужно знать о лечении гриппа?

15 декабря Роспотребнадзор объявил эпидемию гриппа в 20 регионах и 10 центральных городах России. В основном страдают дети и пожилые люди. Что нам нужно знать о лечении? Как защитить себя и близких? И чем опасны осложнения?

Вирус передается в одном метре от человека

Вирус гриппа при кашле или чихании передается воздушно-капельным путем. Обычно вирус распространяется на расстояние до одного метра. Заражение возможно и через различные предметы (ручки дверей, поручни в транспорте, предметы быта и проч.): достаточно прикоснуться к ним и затем просто потрогать нос, рот или глаза.

Лучшая профилактика — прививки

Основа профилактики — своевременная вакцинация. По статистике Всемирной организации здравоохранения , прививки могут снижать заболеваемость на 60-90% и предотвратить тяжелое течение болезни. В состав вакцины на сезон 2016-2017 годы входят штамм «свиного» гриппа А (H1N1) pdm2009 и штамм А (Н3N2) гонконг2014.

Стоит позаботиться и о средствах личной гигиены. Например, показано использование масок (прежде всего — для заразившихся и для людей, ухаживающих за больным). Рекомендуется носить маску в людных местах и транспорте. Важно как можно чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства. Лучше избегать контактов с больными.

Подозреваете, что у вас грипп? Вам нужен врач!

Отсутствие покоя при гриппе может стать причиной тяжелого течения заболевания и осложнений. Лечение нужно начинать при первых симптомах: резкое повышение температуры, насморк, озноб и ломота во всем теле. По статистике, госпитализируют около 5-10% больных.

Также грипп опасен обострением хронических заболеваний. Осложнения (синуситы, отиты, пневмония, бронхиты, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы) становятся результатом отсутствия лечения или несвоевременной и неадекватной терапии.

«Принято воспринимать грипп как простуду, которая переносится на ногах при помощи жаропонижающих, — говорит Михаил Лебедев , врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. — И это в корне неверно. Грипп оказывает системное негативное влияние на организм человека. Если существуют хронические заболевания, даже не дававшие о себе знать до сих пор, грипп может спровоцировать осложнение. Особенно страдают дети и люди пожилого возраста».

Анализы

Только по анализам можно определить, действительно ли человек болен гриппом или это одна из разновидностей ОРВИ. Анализы при разыгравшейся простуде следует сдавать на первые или вторые сутки после появления симптомов, когда содержание возбудителей максимально. При подозрении на грипп — в первые же часы.

При гриппе не нужны антибиотики

Антибиотики не могут помочь и даже вредны при гриппе и ОРВИ, так как рассчитаны на уничтожение бактерий. Антибиотики могут быть предписаны только врачом при условии, если к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Если вы уже заболели, эксперты Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рекомендуют не заниматься самолечением, а выполнить исследования на выявление типа вируса в лаборатории CMD. Это позволит поставить точный диагноз, определить эффективную тактику лечения, а также избежать необоснованной антибиотикотерапии и осложнений.

Михаил Лебедев, врач-эксперт Центра Молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора