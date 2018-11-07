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От чего человек может внезапно ослепнуть
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От чего человек может внезапно ослепнуть 

Умная 8 часов назад
Фото: depositphotos
«Мы обычно полагаемся на эти клетки, чтобы реагировать на внешние угрозы, такие как инфекция. Действительно, иммунная система часто описывается в героических терминах как «армия», которая защищает нас от»враждебных захватчиков». Но сегодня, когда я смотрю на Анну, они больше похожи на группу линчевателей, которые избили невинных прохожих. Всего две недели назад Анна могла видеть».
Так в эссе описал увеит — воспаление различных частей сосудистой оболочки глаза — аспирант научного отдела офтальмологии университета Бирмингема Аластер Деннистон. По его мнению, многие формы воспаления просто необъяснимы, но последствия, как правило, одинаковы — внезапная слепота.
Глаз имеет очень сложное строение. Но у него есть только одна часть, поражение которой приводит к мгновенной слепоте, — это центральная ямка сетчатки. А вот причин ее поражения много.
Невролог Анна Шестакова в их числе называет механические травмы; химические ожоги; ретинальную мигрень, которая возникает при спазме центральной артерии сетчатки; височный артрит, в результате которого возникает полная слепота одного глаза.
Офтальмолог Кристина Рогожина расширяет этот список такими причинами, как кровоизлияние в сетчатку, причиной которого служат, например, чрезмерные физические нагрузки или повышение внутриглазного давления; разрыв сетчатки, возникающий из-за травм, стрессовых ситуаций, дистрофии, нарушение кровоснабжения зрительного нерва.
Моментально перестать видеть можно вследствие инфаркта кровеносных сосудов задней части мозга. В этом случае происходит закупорка базилярной артерии, что приводит к разрыву кровеносных сосудов. Если с человеком подобное происходит, то он жалуется не на потерю зрения, а на «внезапно выключенный свет».
Анна Шестакова приводит пример, когда молодая женщина вдруг ослепла в момент истерики. И это, по мнению врача, неудивительно. Острый психоз, нашедший выход в истерии, является одной из распространенных причин «мгновенного погружения во тьму». Правда, успокоившись, человек опять начинает видеть. Но в дальнейшем стрессовых ситуаций нужно избегать, так как подобное может повторяться до тех пор, пока однажды тьма останется с человеком навсегда.
Нередко можно услышать, что моментально зрения лишился больной сахарным диабетом. Это происходит вследствие кровоизлияния в стекловидное тело. Для этой категории людей такое явление не редкость. Особенностью больных диабетом является образование новых сосудов. Они и приводят к кровоизлиянию в стекловидное тело.
Терапевт Елена Дмитренко подробно описывает, как полная темнота приходит к людям вместе с инсультом. Он возникает вследствие закупорки мозгового сосуда или кровоизлияния в мозг. В этот момент без доступа кислорода остаются большие группы клеток, которые, как правило, гибнут. Происходит паралич мышц половины тела и полная слепота одного или двух глаз.
По словам доктора Дмитренко, даже распространенная гипертоническая болезнь или атеросклероз могут стать причиной внезапной потери зрения. Происходит это из-за нарушения мозгового кровообращения, вызванного отравлением множественными лекарственными препаратами.
Согласно утверждениям ученых, с помощью зрения человек воспринимает 90 процентов информации. Поэтому глаза нуждаются в особой защите. В большинстве случаев, уверяют врачи, для сохранения зрения достаточно просто заботиться об общем нормальном состоянии организма и вести здоровый образ жизни.
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