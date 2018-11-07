Чем опасен птичий грипп для человека

В связи со вспышкой птичьего гриппа на одном из воронежских предприятий в пресс-службе управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям напомнили, чем опасна болезнь, кто является основным источником вируса и какова его профилактика.

О переносчиках и способах заражения

Грипп птиц — это острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки, голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр. Также вирус могут подхватить свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки. Птичий грипп опасен и для человека.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, но среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом.

Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки.

Какова профилактика?

Чтобы человеку не заразиться птичьим гриппом, нужно придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами.

2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.

3. Нужно воздержаться от покупки живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки.

7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

8. Проводить дезинфекцию инвентаря и птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.

10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии.