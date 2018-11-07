«Летние» дети чаще страдают от близорукости

Дети, рожденные в летние месяцы, имеют повышенный риск развития близорукости (миопии), заключили врачи из Королевского колледжа Лондона.

В многолетнем исследовании приняли участие почти две тысячи подростков, которые родились в 1994-1996 годах, сообщает British Journal of Ophthalmology.

К семнадцатилетнему возрасту 26% из них имели сниженное зрение. В среднем дети начинали носить очки к 11 годам.

Анализ данных показал — те, кто появился на свет в июне-августе, имели почти удвоенный (96%) риск проблем со зрением. Вероятно, в этом «виновата» школа — такие дети, как правило, отправляются в первый класс в более раннем возрасте, чем сверстники, и их зрение хуже справляется с повышенной нагрузкой.

Увлечение компьютерными играми повышало вероятность возникновения близорукости всего на 3%.

Также оказалось, что от миопии реже страдают дети, рожденные в результате ЭКО — риск для них оказался снижен на 35%.

Важную роль играет и наследственность — если мать носит очки, то вероятность того, что у ребенка тоже начнет падать зрение, возрастает.

По словам специалистов, в последние годы в развитых странах началась настоящая эпидемия близорукости. В 2010 году от нее страдали два миллиарда человек, а к 2050-му их количество может возрасти до 4,8 млрд

Британские ученые не включили компьютеры и гаджеты в список возможных причин развития миопии. Но другие исследования показывают — резкий рост офтальмологических заболеваний начался именно после широкого распространения ПК, смартфонов и планшетов.

Время, которое современные дети посвящают гаджетам, постоянно увеличивается. Эксперты предупреждают: в результате страдает не только зрение, но и весь организм — из-за сидячего образа жизни, отсутствия активного отдыха и зачастую неправильного питания.