Названа причина эпидемии мутаций среди древних людей

Предки древних людей после переселения из Африки едва не вымерли от врожденных аномалий — к такому выводу пришли палеонтологи, изучив ряд окаменелостей.

Ученые обратили внимание, что останки людей, живших в эпоху плейстоцена (2,5 млн — 9700 лет до н.э.) имеют определенные особенности, а именно — следы мутаций. Встречались как незначительные, так и очень серьезные отклонения, сообщает Archaeology.

Так, в Европе и Азии неоднократно находили бедренные кости с аномальным изгибом. В пещере Кафзех в Израиле нашли череп ребенка, который страдал от гидроцефалии. Древний человек из Лигурии (Италия) обладал искривленной костью правого предплечья, но здоровой левой рукой.

Дальнейшие исследования показали, что такие нарушения были не единичными — процент нездоровых членов в популяции был весьма велик.

Ученые проанализировали данные о 66 окаменелых останках возрастом примерно 200 000 лет. Большинство из них принадлежали молодым особям различных видов Homo, которые жили в разных областях Среднего Востока и Евразии.

Оказалось, что две трети мутаций, которыми страдали древние люди, практически не встречаются у современных людей (им подвержен всего 1%). Около десяти заболеваний ученые вовсе не смогли соотнести ни с одним современным расстройством.

Ученые предположили, что большое количество врожденных аномалий могло быть вызвано неким культурным или экологическим фактором.

Возможно, беременные женщины не получали достаточного количества питательных веществ. Но связанные с этим заболевания, такие как рахит, влияют на весь организм, а у многих скелетов была деформирована лишь одна сторона тела. Также не нашлось никаких следов обрядов, калечивших людей.

Исследователи пришли к выводу, что самым вероятным объяснением является близкородственное скрещивание. В те времена люди жили небольшими и очень уединенными сообществами, так что браки часто заключались между членами одной семьи. Анализы ДНК также указали на низкое генетическое разнообразие.

Ученые отметили — то, что древние люди могли выживать с серьезными отклонениями, указывает на высокий уровень взаимопомощи. Так, ребенок из пещеры Кафзех с врожденной гидроцефалией скончался в возрасте 3-4 лет.

«Если учесть, что он жил около 100 000 лет назад, это удивительно», — отметили авторы исследования.

Ранее палеонтологи выяснили, что свои «травматологи» и акушерки были у неандертальцев. Так, они неоднократно находили останки гоминид с зажившими переломами — пострадавших не только кормили, пока те оставались беспомощными, но и проводили медицинские процедуры.