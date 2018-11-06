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Нужно ли удалять миндалины
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Нужно ли удалять миндалины 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Если раньше удалить небные миндалины предлагали просто на всякий случай, то сейчас ситуация изменилась.
Миндалины выполняют важную функцию: они защищают организм от инфекций, на них оседает до 70% микробов, попадающих в организм при вдохе.
Лимфоидная ткань замещается соединительной, и миндалины перестают выполнять защитную функцию.
Полностью нарушается носовое дыхание, кислород поступает только через ротовую полость. Появляется ночной храп. Голос становится гнусавым, меняются черты, развивается так называемый аденоидный тип лица. Воспаляются носовые пазухи, гаймориты и синуситы становятся постоянными спутниками, как и инфекции дыхательных путей.
В некоторых случаях удаление миндалин противопоказано, например, при туберкулезе, серьезных заболеваниях крови, легких, сердца и других органов, аномалиях развития глотки.
Учесть все показания и противопоказания и назначить адекватное лечение может только врач.
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