7 мифов о простуде

Можно ли принимать душ во время простуды и получится ли вылечить заболевание антибиотиками? В какие мифы о простуде мы все еще верим.

Не стоит брать больничный

Согласитесь, вы и сами часто отмахиваетесь от первых симптомов простуды и пытаетесь просто их заглушить, не прибегая к постельному режиму. В самом деле, работы много, планов — тоже, на простуду просто нет времени. Тем не менее, подхватив вирус, стоит отнестись к этому серьезно. Лучше 1-2 дня отсидеться дома, чем потом разбираться с возможными осложнениями после болезни.

Если нет температуры, значит, человек не заразен

Вовсе нет. Если при общем недомогании градусник показывает стабильные 36,6, это вовсе не повод думать, что все в порядке. За отсутствие температуры можно поблагодарить крепкий иммунитет. Но обратить внимание на другие симптомы простуды, безусловно, стоит.

Простуду можно побороть антибиотиками

Начнем с того, что любые сильнодействующие средства можно принимать только по назначению врача. А уважающий себя доктор вряд ли посоветует вам глотать антибиотики, пытаясь побороть вирус. Эти «волшебные пилюли» действуют против бактерий, простуда же вызвана вирусом, против которой они бессильны.

Для лечения необходимо много лекарств

Чаще всего для лечения простуды не нужно закупать тонны лекарств. В большинстве случаев достаточно лишь приобрести раствор для промывания носа и полоскания горла. Если горло еще и побаливает, а нос заложен, купите капли и лекарство от кашля. Этого должно хватить. Если чувствуете только общее недомогание, не спешите глотать таблетки. Обильное теплое питье и постельный режим в разумных пределах: идеальный вариант.

Лежать в постели «до победного»

Еще одно заблуждение. Простуду нельзя переносить на ногах, но и превращать диван в лежбище тюленей тоже не стоит. Как только острый период заболевания пройдет, нужно подниматься. Иначе рискуете, например, заработать бронхит: вентиляция легких ухудшается при долгом пребывании в постели и может привести к осложнениям.

Отменяем водные процедуры

Странный миф, согласно которому простуда — повод отказаться от душа. На самом деле, все с точностью до наоборот. Теплая вода вызывает скачок температуры, который нужен для борьбы с инфекцией. А еще когда мы принимаем душ, расширяются поры на коже, через которые из организма выводятся токсины. Так что все в душ!

Постоянно нужно находиться в тепле

Все с точностью до наоборот. Если хотите поскорее избавиться от простуды, как можно чаще проветривайте помещение, в котором находитесь. И не забывайте про увлажнитель воздуха и аромалампы. А когда поправитесь, старайтесь как можно больше находиться на улице: регулярные прогулки закаляют организм, а движение помогает поддерживать оптимальный обмен веществ.