Банки и горчичники: стоит ли так мучиться 

Когда хочется поскорее избавиться от простуды, в ход идут все методы, особенно хорошо проверенные временем. Горчичники и банки были довольны популярны в советские времена, их ставили и старым, и малым, а в эффективности этих методов лечения сомневаться не приходилось. Однако современные врачи банки и горчичники практически не назначают. Почему?
Все дело в том, что с точки зрения науки доказать их эффективность невозможно. Горчичники стимулируют кровообращение непосредственно в том месте, куда их приложили, но нет никаких подтверждений, что кровоток усиливается и в легких.
К банкам у современных врачей гораздо больше претензий. Во-первых, не все смогут их правильно поставить в домашних условиях, во-вторых, банки могут необратимо повредить кровеносные сосуды.
Строгие противопоказания
Банки и горчичники нельзя использовать, если кожа повреждена: любые ссадины, царапины, сыпь, шелушение и воспаления являются строгим противопоказанием. Разогревающие процедуры только усилят воспалительный процесс на коже.
Чем заменить
ОРВИ и ОРЗ, как их не лечи, не пройдут раньше чем за 5-7 дней, это минимальный срок, в течение которого вырабатываются антитела к вирусам. Но помочь организму справиться с заболеванием можно и нужно.
Обильное питье поможет вывести токсины из организма, идеально, если это будет компот из сухофруктов без сахара или чай с малиной. В компоте содержится калий, необходимый для сосудов и сердца, а чай с малиной стимулирует потоотделение. Но не забудьте, что прежде чем хорошо пропотеть, нужно выпить достаточное количество жидкости, а после восполнить потери, чтобы не допустить обезвоживания.
Промывание носа солевыми растворами облегчает симптомы насморка и также помогает вывести накопившуюся слизь из организма.
После промывания носа специалисты рекомендуют прополоскать горло, чтобы остатки выделений, которые не получилось удалить с помощью промывания, не попали из носоглотки в глотку и гортань.