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Ученые: удаление аппендикса может принести пользу
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Ученые: удаление аппендикса может принести пользу вашему организму 

Anews + ещё 32 3 часа назад
Фото: depositphotos
Журнал Science Translational Medicine опубликовал исследования шведских ученых. Изучив данные более полутора миллиона пациентов за последние 50 лет, исследователи выяснили, что те, кому вырезали аппендикс, заболевали болезнью Паркинсона на 19,3 процента реже.

Что такое болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона — это тяжелое и прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Пока что болезнь Паркинсона не лечится, но ее можно купировать и замедлить при помощи правильного лечения, поэтому очень важно распознать ее на ранних стадиях. Что показали исследования

Что показали исследования?

В процессе исследования выяснилось, что у людей страдающих болезнью Паркинсона, которые ранее перенесли операцию по удалению аппендикса, недуг возникал в среднем на 3,6 года позже, чем у остального населения.
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По версии ученых, это происходит потому что в придатке слепой кишки есть белок альфа-синуклеин. Он играет ключевую роль в развитии неврологических заболеваний. Из придатка слепой кишки, белок может попасть в пищеварительную систему, а оттуда в мозг. Это и может стать причиной развития болезни Паркинсона.
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