Как не довести обычную простуду до пневмонии

Пневмония при своевременно начатом лечении заканчивается выздоровлением, а вот поздно начатое лечение в ряде случаев может привести к смерти.

О том, как предотвратить пневмонию, рассказала врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением Ульяновской областной клинической больницы Ирина Галушина.

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Осенью начинается сезон простуд, которые не так безобидны, как принято думать. При неправильном или недостаточном лечении обычная простуда может стать причиной пневмонии — острого инфекционно-воспалительного заболевания, при котором поражаются нижние дыхательные пути (лёгочные альвеолы и очень мелкие бронхи).

Заболеть пневмонией может любой человек, но в группе риска — маленькие дети, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, перенесшие инфаркт и инсульт, с хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы, носители ВИЧ-инфекции, люди, получающие курсы химиотерапии или иммуносупрессивной терапии.

Какого-то специфического признака пневмонии нет, но среди наиболее частых симптомов пневмонии — кашель (сухой или с мокротой), повышение температуры тела до 37,5 — 39 градусов, нарастание слабости, боли в груди. При тяжёлом течении пневмонии появляется одышка, мокрота с примесью крови, снижается артериальное давление, нарушается сознание.

Но не все симптомы появляются одновременно. Например, у пожилых и ослабленных людей пневмония может протекать без высокой температуры или температура останется в норме. Больного будут беспокоить кашель, сильная слабость, резкое снижение аппетита. Отличить ОРВИ (вирусную инфекцию) от пневмонии часто бывает трудно. Поставить диагноз может только врач. В большинстве случаев пневмонию лечат в условиях стационара.

Пневмония при своевременно начатом лечении заканчивается выздоровлением, а вот поздно начатое лечение в ряде случаев может привести к смерти.

Аптекарь не поможет

Чтобы уберечь себя и своих близких от пневмонии, нужно следить за здоровьем в принципе. Умеренные физические нагрузки обязательны. На столе должны быть свежие продукты, содержащие белок, — белокочанная капуста, лук, чеснок, яблоки, цитрусовые, укроп, шиповник, смородина, клюква, мясо, творог, яйца, рыба.

Не забывайте вовремя лечить хронические заболевания сердца и других органов. Не должно быть отёков на ногах, гнойной мокроты, избыточного веса. Люди, употребляющие табак и алкоголь, чаще и тяжелее других болеют пневмонией.

При повышении температуры тела, появлении кашля, насморка, боли в горле необходимо сразу обратиться к врачу. Недопустимо, чтобы больной посещал детский сад или школу, шёл на работу. Это не только опасно для окружающих (они могут заразиться), но и приведёт к утяжелению состояния самого больного.

Многие люди не обращаются к врачам, а начинают лечиться самостоятельно, обращаются за советом к друзьям, фармацевту в аптеке. Нет хороших и плохих лекарств, эффективных и неэффективных антибиотиков. Каждый препарат имеет определённое действие — снижает температуру, убивает конкретный вид микробов.

Что подойдёт данному человеку, может решить только врач с учётом осмотра больного, наличия у него сопутствующих заболеваний, лекарственной непереносимости, длительности заболевания, условий, при которых развился недуг.

Прививка нужна!

Очень часто пневмония развивается после перенесённого гриппа. Осложнением гриппа может быть вирусная пневмония (протекает очень тяжело), синусит (воспаление придаточных пазух носа), бронхит, прогрессирование имеющихся хронических заболеваний.

Поэтому необходимо в осенний период сделать прививку от гриппа. Вакцинация проводится сейчас, надо только обратиться в поликлинику по месту жительства. В первую очередь вакцинация от гриппа необходима детям, беременным, людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями сердца, повышенным давлением, хроническими болезнями органов дыхания, часто болеющим.

Маленьким детям необходима прививка от пневмококковой инфекции. Также вакцинацию от пневмококковой инфекции желательно пройти людям старше 60 лет, лицам, страдающим сахарным диабетом, заболеваниями бронхолёгочной системы, сердца, почек и печени. Статистика заболеваемости тяжёлыми формами гриппа и пневмонии доказала высокую эффективность вакцинации.