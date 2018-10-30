Что такое медицинский туризм

Медицинский туризм становится все более популярным. Что это такое и с какими рисками можно столкнуться, выезжая на лечение за рубеж?

Развитие медицинского туризма обусловлено в основном социально-экономическими причинами. Жители развитых стран, в которых стоимость медицинских услуг достаточно высока, отправляются в страны, где то же самое лечение они могут получить по более низкой стоимость. В то же время жители менее развитых стран, в которых не хватает квалифицированных специалистов, едут туда, где им могут провести качественное обследование, поставить диагноз и назначить лечение. В отдельную категорию можно выделить тех, кто отправляется на санаторно-курортное лечение, а также ради пластических операций.

Организацией таких поездок занимаются туристические агентства, которые специализируются на медицинском туризме и имеют налаженные связи с клиниками и врачами.

С какими рисками может столкнуться человек, планирующий лечение за рубежом?

Акклиматизация

Выезжая на лечение в страну с другим климатом, нужно обязательно дать себя время на акклиматизацию. При резкой смене климата снижается иммунитет, а значит повышаются риски, например, в послеоперационный период.

Солнце

Жителям стран с умеренным климатом следует проконсультироваться с эндокринологом и проверить функцию щитовидной железы. Особенно осторожными следует быть людям, страдающим сахарным диабетом.

Непривычная пища

Желудочно-кишечный тракт также реагирует на изменение рациона питания. Во-первых, могут обостриться хронические заболевания, а во-вторых, следует учитывать гликемический индекс местных фруктов.

Транспортировка

Стоит иметь в виду, что при переездах и перелетах усиливается болевой синдром, узнайте у врача, как вы сможете его облегчить.

Юридические сложности

Ознакомьтесь с законодательством страны, куда вы планируете ехать лечиться, выясните, какие документы могут понадобиться при обращении в суд, если результат лечения приведет к травме.

Языковой барьер

Следует обязательно заранее продумать, как вы будете общаться с лечащим врачом и побеспокоиться о переводчике.