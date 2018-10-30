Безобидные симптомы сахарного диабета

Сахарный диабет — одно из распространенных заболеваний, им страдают около 6% населения планеты. При этом врачи уверяют, что это приближенные данные, не все люди обращаются к врачу при появлении первых признаков заболевания. В данном случае речь идет о диабете второго типа, при котором инсулин продолжает вырабатываться клетками поджелудочной железы, однако "работает" он неправильно. Диабет второго типа встречается чаще всего и развивается в основном у людей зрелого возраста. Какие симптомы должны вас насторожить?

Голод

Постоянное чувство голода и зверский аппетит вызваны тем, что организм продолжает вырабатывать инсулин, но не использует его для извлечения энергии из глюкозы. Повышенный уровень инсулина "требует" новых порций еды, и человек ест, не насыщаясь. Глюкоза не усваивается и откладывается про запас в виде жировых отложений либо выводится вместе с мочой. Причем человек вынужден просыпаться даже ночью, чтобы сходить в туалет.

Жажда

Учащенное мочеиспускание усиливает обезвоживание организма, из-за чего усиливается чувство жажды, которое сопровождается постоянной сухостью во рту.

Онемение

При сахарном диабете нарушается работа нервных окончаний, в результате человек чувствовать покалывание в пальцах рук или стопах или даже онемение конечностей. Из-за нарушения работы нервов и сосудов также замедляется заживление ран.

Зуд

Еще один тревожный симптом — сухость кожи и зуд, в том числе в зоне половых органов.

"Туман" в глазах

На начальной стадии нарушение зрения происходит при повышении сахара в крови и воспринимается как "туман" или "белая пелена" перед глазами. Если вовремя не заметить диабет и не лечить его, на поздних стадиях может развиться слепота.

Если вы обнаружили у себя как минимум один симптом, обратитесь к врачу, чтобы сдать необходимые анализы.