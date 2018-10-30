Что нужно знать о рассеянном склерозе

На прошлой неделе популярная актриса Сальма Блэр рассказала в своем Instagram о том, что она входит в число людей, живущих с рассеянным склерозом — аутоиммунным заболеванием, поражающим центральную нервную систему. Как оказалось, эта болезнь чаще поражает женщин — соотношение между полами может достигать 4:1.

Для рассеянного склероза нет отдельного теста, поэтому его диагностика крайне сложная и может занять годы. У болезни нет систематизированного подсчета, а значит, большинство людей просто не информированы о существовании этой болезни и списывают трудности ходьбы и боль в конечностях на обычную усталость. Мы собрали несколько важных фактов о рассеянном склерозе, которые стоит знать каждому, чтобы предотвратить развитие болезни у себя или у своих близких.

Что такое рассеянный склероз?

РС — хроническое дегенеративное заболевание, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы. Три этих составляющих являются частью центральной нервной системы человека.

Как выглядят симптомы РС?

Три наиболее распространенных симптома — нарушения зрения, сенсорная перегрузка и слабость. К нарушениям зрения может относиться боль в глазах, размытость или раздвоение объектов, при сенсорных нарушениях человек испытывает онемение и отсутствие реакции на раздражители. Кроме того, импульсы мозга могут не доходить до конечностей, создавая ощущение того, что они не слушаются. Но самыми яркими симптомами, ухудшающими качество жизни, являются постоянная усталость, перепады настроения, депрессия и когнитивные дисфункции. К другим, менее распространенным симптомам, может относиться дисфункция мочевого пузыря, кишечника, проблемы с координацией, балансом, речью, мышечные спазмы и трудности глотания.

Что вызывает РС?

На данный момент точные причины неизвестны, но болезнь развивается после небольшого воспаления в головном или спинном мозге, повреждающем миелин — белое вещество, изолирующее нервы для нормального функционирования. В результате образовывается рубцовая ткань, называемая склерозом. Так как воспаления обычно множественные, они получили название «рассеянные». Существует несколько видов рассеянного склероза, различающихся по силе рецидивов и длине ремиссий. У некоторых людей болезнь может годами стоять на месте, а у других — в течение нескольких месяцев приводить к инвалидности. РС не смертелен, но люди с этим заболеванием в среднем живут меньше на 7-8 лет, чем люди без хронического заболевания.

Почему женщины чаще заболевают РС?

На данный момент у исследователей нет ответа на этот вопрос, но есть выведенная корреляция — в среднем РС проявляет себя в возрасте около 32 лет. Рассеянный склероз диагностируют и у людей старше 50, и даже у детей — но риск получения заболевания немного снижается, когда ты преодолеваешь порог возраста с наивысшим риском. Что касается генетики, ученые определили конкретный генетический материал, который влияет на риск. Это наличие генов, которые участвуют в регуляции иммунной системы. Если у тебя северно-европейское происхождение, то, скорее всего, у тебя есть этот ген, а значит, риск получения РС гораздо выше. Частично это связывают с уровнем витамина D в организме — его недостаток так же может быть фактором, влияющим на получение воспаления.

Как лечится РС?

Полноценного лечения, полностью устраняющего воспаления не существует. На данный момент врачи используют препараты, модулирующие иммунную систему, чтобы снизить уровень ее собственной атаки хотя бы на треть. Они подавляют иммунный ответ, вызывающий воспаление в ЦНС, и предотвращают рецидивы. Существует также несколько препаратов, используемых при конкретных симптомах, например, для контроля функции почек или мышечных спазмов. Врачи также отмечают серьезное влияние смены диеты. Больным рассеянным склерозом нельзя употреблять кофеин, консерванты, натрий и другие стимуляторы, но в целом это улучшает функционирование всех органов тела. Чтобы сохранять качество жизни, высыпаться и чувствовать меньше боли, люди с РС должны регулярно тренироваться — один день безделья может серьезно усугубить состояние.